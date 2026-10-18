कन्या पूजन की थाली को बनाना है खास? थाली सजाने से लेकर गिफ्ट देने तक, ये आइडियाज आएंगे काम

Kanya Pujan Thali Decoration Ideas: नवरात्रि के आखिरी दो दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इन दिनों व्रत रखने वाले कुछ लोग पारण करने के साथ ही हवन और कन्या पूजन भी करते हैं। इसके लिए खास तौर पर काले चने, हलवा और पूरी का प्रसाद बनाया जाता है। कन्याओं का स्वागत करने के बाद उन्हें भोजन कराया जाता है और विदा करने से पहले पैसे और इस्तेमाल की दूसरी चीजें उपहार में दी जाती हैं। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के लिए थाली कैसे सजा सकते हैं और कन्याओं को गिफ्ट में देने के लिए थाली को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं।