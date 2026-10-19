Dussehra 2026 पर अपनों को भेजें बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे 30 शुभकामना संदेश, विशेज और मैसेज 

दशहरा 2026 के लिए Wishes (representative image) image credit Magnific
Dussehra Wishes in Hindi: दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस खास मौके पर लोग रावण दहन और मेला देखने के साथ अपने परिवार और दोस्तों को सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी दशहरा 2026 पर अपनों को बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए दशहरा विशेज, मैसेज और शुभकामना संदेश शेयर कर सकते हैं।
1. अधर्म पर धर्म की जीत
अन्याय पर न्याय की विजय
बुरे पर अच्छे की जय-जयकार
यही है दशहरा का त्योहार
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं
2. रावण दहन के साथ मिट जाएं आपके सारे दुख-दर्द,
दशहरे पर खुशियों से भर जाए आपका संसार।
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
3. प्रभु राम जी की कृपा से,
खुशियों की बौछार हो,
जीवन हो आपका सुनहरा,
सदा रहे खुशियों का पहरा।
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
4. सत्य और धर्म के पथ पर आप हमेशा बढ़ें,
आपके जीवन में सफलता के नए फूल खिलें।
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
5. हृदय में धारण करें प्रभु श्रीराम का नाम,
अपने भीतर के रावण का करें सर्वनाश।
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
6. सिर्फ पुतले का दहन नहीं, मन से अंधकार को मिटाना है,
क्रोध, अहंकार और छल को जीवन से दूर भगाना है।
प्रेम, सत्य और धर्म का दीप हर दिल में जले,
इस दशहरे पर आप एक बेहतर इंसान बनें।
विजयादशमी की शुभकामनाएं!
7. अच्छाई की राह पर चलें हम सदा,
राम जी का आशीर्वाद रहे हर जगह।
दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं,
खुशियों से भर जाएं सबके घर-आंगन।
8. अधर्म पर धर्म की विजय,
असत्य पर सत्य की विजय,
बुराई पर अच्छाई की विजय,
पाप पर पुण्य की विजय।
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
9. दशहरे का पर्व है महान,
राम जी की गाथा का गान।
हर बुराई पर जीत मिले,
हर दिल में खुशियां खिलें।
10. राम नाम की शक्ति से हर संकट दूर हो जाए,
आपके घर-आंगन में खुशियों का नूर हो जाए।
सत्य की राह पर चलते रहें आप,
दशहरा जीवन में सुख-समृद्धि अपार लाए।
11. रिश्तों में मिठास रहे, दिलों में प्यार रहे,
आपके सिर पर बड़ों का आशीर्वाद रहे।
हर सपना पूरा हो, हर ख्वाब हो जाए साकार,
आपके जीवन में आए खुशियों की बहार।
12. बीते कल की चिंताओं को विदा कर दो,
नई उम्मीदों से अपने जीवन को भर दो।
दशहरा सिखाता है हौसले से आगे बढ़ना,
सच के लिए हर मुश्किल में डटकर खड़े रहना।
शुभ दशहरा!
13. दशहरा है सच्चाई का त्योहार,
जो देता है जीने का आधार।
राम जी का आशीर्वाद पाओ,
हर मंजिल तक पहुंच जाओ।
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
14. हार के अंधेरों में भी जीत का विश्वास रखें,
मुश्किलों के बीच अपने सपनों को आबाद रखें।
जिसके साथ सत्य हो, उसकी हार नहीं होती,
हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती।
शुभ दशहरा!
15. दशहरा लाए सुख-शांति का पैगाम,
हर दिल में बसें श्रीराम।
अंधकार मिटे, उजाला हो जाए,
हर सपना हकीकत बन जाए।
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
16. धन-धान्य से भरा रहे आपका भंडार,
घर में खुशियों का सदा रहे त्योहार।
दूर रहें परेशानियां, पास आएं खुशियां हजार,
दशहरे पर मिले आपको सफलता अपार।
17. प्रभु श्रीराम की कृपा से हर राह आसान हो जाए,
आपके जीवन में खुशियों का स्थान हो जाए।
धर्म की राह पर चलते रहें आप हमेशा,
सुख-शांति से रोशन रहे आपका संसार।
हैप्पी विजयादशमी!
18. अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व,
जीवन में लाए खुशियां और उत्साह।
दूर हो जाएं आपके सभी कष्ट,
जीवन का एक नया अध्याय हो शुरू।
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
19. रावण जले, अहंकार मिटे,
हर मन में विश्वास खिले।
प्रेम और सत्य का दीप जले,
हर घर में खुशियों के फूल खिलें।
आपका दशहरा शुभ हो।
20. अत्याचार पर सदाचार की विजय,
क्रोध पर दया की विजय,
क्षमा की विजय,
अज्ञान पर ज्ञान की विजय।
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
21. आपकी मेहनत को मिले नई पहचान,
आपके हर सपने को मिले आसमान।
जिस काम में रखें आप अपना कदम,
उसमें सफलता मिले हर दम।
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
22. जैसे श्रीराम ने जीत ली थी लंका,
वैसे आप भी जीतें सारी दुनिया।
इस दशहरे मिल जाएं आपको,
दुनिया भर की सारी खुशियां।
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
23. दशहरे पर नफरत की जगह प्यार हो,
हर दिल में बस सम्मान हो।
झूठ पर सच की जीत हो,
हर दिन आपका खुशियों से भरा हो।
कुछ ऐसा विजयादशमी का त्योहार हो।
24. अधर्म पर धर्म की जीत का प्रमाण है,
कथा ये श्रीराम की बहुत ही महान है।
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
25. जब-जब अधर्म ने सिर उठाया,
तब-तब धर्म ने सच्चा मार्ग दिखाया।
श्रीराम की विजय का संदेश है यही,
सच से बड़ा कोई हथियार नहीं।
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
26. बुराई का होता है विनाश,
दशहरा लाता है उम्मीद की आस।
रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश।
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
27. आपके जीवन से हर गम का अंत हो,
आपके हर अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम हो।
ऐसा आपका दशहरे का त्योहार हो।
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
28. हर बुराई पर हो अच्छाई की जीत,
दशहरा लाता है ये एक उम्मीद।
रावण की तरह हमारे दुखों का भी अंत हो,
एक नई शुरुआत हो, एक नए सवेरे के साथ।
दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
29. राम जी की लीला है न्यारी,
दशहरा देता शिक्षा सारी।
सदा अच्छाई को अपनाओ,
बुराई को जीवन से हटाओ।
30.खुशियां आपके कदम चूमें,
सपनों को नई उड़ान मिले।
हैप्पी दशहरा 2026!
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