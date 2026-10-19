घर पर दशहरा मनाने का है प्लान? घर की सजावट से लेकर पॉटलक पार्टी तक, ये आइडियाज आएंगे काम 

दशहरा के लिए Decoration Ideas (representative image) image credit gemini
Dussehra Decoration Ideas: दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस दिन लोग रावण दहन और मेला देखने जाते हैं, घरों में पूजा करते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। ऐसे में अगर आप इस बार दशहरा घर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो घर को सजाने, बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटी प्लान करने और खाने में खास पकवान बनाने जैसे कई आइडियाज अपना सकते हैं। आइए जानते हैं दशहरा 2026 पर घर पर मनाने के कुछ खास तरीके।
दशहरे पर घर को सजाने की शुरुआत मुख्य दरवाजे से कर सकते हैं। इसके लिए गेंदे के फूलों की माला और आम के पत्तों का तोरण लगाएं। अगर आपके पास ताजे फूल नहीं हैं, तो आर्टिफिशियल फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रंगोली के आसपास मिट्टी के दीये या एलईडी टी-लाइट्स रख सकते हैं। इसके अलावा, रंगोली के रेडीमेड डिजाइन या दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रंगोली पैटर्न भी चुन सकते हैं।
दशहरे पर घर के लिविंग रूम को भी खास लुक दे सकते हैं। इसके लिए पीले, नारंगी और लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करें। सेंटर टेबल पर फूलों से भरा बाउल रख सकते हैं। अगर आपके पास पीतल या तांबे का बर्तन है, तो उसमें पानी भरकर गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियां डालें। चाहें तो इसमें फ्लोटिंग कैंडल भी रख सकते हैं, लेकिन जलती हुई कैंडल को बच्चों और पर्दों से दूर रखें। कमरे में फेस्टिव माहौल बनाने के लिए फेयरी लाइट्स या सजावटी लैंप भी लगा सकते हैं।
दशहरे पर घर के मंदिर या पूजा की जगह को साफ करके फूलों से सजा सकते हैं। इसके लिए गेंदे, गुलाब या रजनीगंधा की मालाएं इस्तेमाल करें। मंदिर के पीछे सजावटी कपड़ा या फूलों का बैकड्रॉप भी लगा सकते हैं। पीतल के दीये और पारंपरिक लैंप पूजा की जगह की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं।
अगर आप दशहरा घर पर मना रहे हैं, तो परिवार के साथ मिलकर त्योहार के खास पकवान बना सकते हैं। अपने यहां के पारंपरिक व्यंजनों के साथ कुछ नया ट्राई करने के लिए भारत के अलग-अलग राज्यों के मशहूर पकवान भी बना सकते हैं। इससे बच्चों को देश के अलग-अलग हिस्सों के खानपान के बारे में जानने का मौका मिलेगा और परिवार के सभी लोग कुछ नया स्वाद भी चख सकेंगे।
दशहरे पर बच्चों को भी त्योहार की तैयारियों में शामिल कर सकते हैं। उनके साथ फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली बनाएं या मिट्टी के छोटे दीये और कलश पेंट करें। चाहें तो कागज और दूसरी सुरक्षित चीजों की मदद से रावण का छोटा-सा मॉडल भी बना सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को रामायण की कहानी सुनाना भी अच्छा आइडिया है। भगवान राम और रावण की कहानी के जरिए उन्हें अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर समझा सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो परिवार के साथ रामायण पर आधारित कोई फिल्म या एनिमेटेड कहानी भी देख सकते हैं।
दशहरे पर परिवार और दोस्तों के साथ घर पर छोटी-सी पॉटलक पार्टी रख सकते हैं। इसमें हर मेहमान अपनी पसंद का कोई एक पकवान बनाकर ला सकता है। इससे सभी को अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। पार्टी को और मजेदार बनाने के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस-अप कॉम्पिटिशन भी रख सकते हैं। इसमें सभी लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर हिस्सा ले सकते हैं।
इस दिन की यादों को संजोने के लिए घर पर दशहरा थीम वाला छोटा-सा फोटोशूट भी कर सकते हैं। इसके लिए फूलों, रंगोली और सजावटी लाइट्स की मदद से एक सुंदर बैकड्रॉप तैयार करें। परिवार के सभी सदस्य पारंपरिक कपड़े पहनकर तस्वीरें ले सकते हैं।
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