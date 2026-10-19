घर पर दशहरा मनाने का है प्लान? घर की सजावट से लेकर पॉटलक पार्टी तक, ये आइडियाज आएंगे काम 

दशहरे पर बच्चों को भी त्योहार की तैयारियों में शामिल कर सकते हैं। उनके साथ फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली बनाएं या मिट्टी के छोटे दीये और कलश पेंट करें। चाहें तो कागज और दूसरी सुरक्षित चीजों की मदद से रावण का छोटा-सा मॉडल भी बना सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को रामायण की कहानी सुनाना भी अच्छा आइडिया है। भगवान राम और रावण की कहानी के जरिए उन्हें अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर समझा सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो परिवार के साथ रामायण पर आधारित कोई फिल्म या एनिमेटेड कहानी भी देख सकते हैं।