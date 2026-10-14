नवरात्रि के पांचवें दिन घर और मंदिर को पीले रंग में सजाने के लिए ट्राई करें ये यूनिक आइडियाज

नवरात्रि में घर के मेन गेट को सजाने के लिए पीले और नारंगी गेंदे के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दरवाजे पर फूलों का तोरण लगाएं और उसके साथ आम या अशोक के पत्तों की लड़ियां भी सजा सकते हैं। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो फूलों के साथ छोटी घंटियां या पीले रंग की रिबन लगाएं। दरवाजे के दोनों तरफ फूलों से छोटे-छोटे डिजाइन बनाएं और नीचे फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली तैयार करें। इससे घर का एंट्रेंस खूबसूरत दिखेगा।