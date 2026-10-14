नवरात्रि के पांचवें दिन घर और मंदिर को पीले रंग में सजाने के लिए ट्राई करें ये यूनिक आइडियाज

नवरात्रि 2026 के लिए Yellow Decoration Ideas (representative image) image credit chatgpt
Navratri Home Decoration Tips: नवरात्रि के पांचवें दिन घर और मंदिर को पीली थीम में सजाने के लिए महंगी लाइट्स और नए डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं है। आप पीले गेंदे के फूल, रंग-बिरंगे कपड़े और खूबसूरत रंगोली से भी घर को फेस्टिव लुक दे सकते हैं। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। आइए जानते हैं Yellow Garba Decoration के कुछ आसान और यूनिक आइडियाज।
नवरात्रि में घर के मेन गेट को सजाने के लिए पीले और नारंगी गेंदे के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दरवाजे पर फूलों का तोरण लगाएं और उसके साथ आम या अशोक के पत्तों की लड़ियां भी सजा सकते हैं। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो फूलों के साथ छोटी घंटियां या पीले रंग की रिबन लगाएं। दरवाजे के दोनों तरफ फूलों से छोटे-छोटे डिजाइन बनाएं और नीचे फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली तैयार करें। इससे घर का एंट्रेंस खूबसूरत दिखेगा।
मां स्कंदमाता की पूजा के लिए घर के मंदिर को पीले रंग की थीम में सजा सकते हैं। इसके लिए मंदिर के पीछे पीले रंग का दुपट्टा या कपड़ा लगाएं और आसपास गेंदे के फूलों की लड़ियां सजाएं। पूजा की चौकी पर पीले फूलों की पंखुड़ियां रखें और एक तरफ पूजा की थाली सजा दें। पीले और सफेद फूलों से मंदिर के आसपास छोटा-सा फ्लोरल फ्रेम भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ताजे फूल नहीं हैं, तो आर्टिफिशियल फूलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
घर और मंदिर को येलो थीम में सजाने के लिए पीले और सफेद रंग से रंगोली बनाएं। इसमें नारंगी रंग भी शामिल कर सकते हैं। अगर रंगों से रंगोली बनाना पसंद नहीं है, तो गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों से भी सुंदर डिजाइन तैयार कर सकते हैं। रंगोली को गोल आकार में बनाकर उसके चारों तरफ पीले फूल सजाएं और बीच में एक छोटा-सा दीया रखें।
अगर आप पूरे घर को सजाने के बजाय कम खर्च में लिविंग रूम को फेस्टिव लुक देना चाहते हैं, तो पीले रंग के कुशन कवर और पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोफे पर पीले कुशन रखें और सेंटर टेबल पर फूलों से भरा छोटा-सा बाउल सजा दें। पीले रंग के साथ सफेद, क्रीम और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है।
अगर आप बाजार से सजावट का सामान नहीं खरीदना चाहते, तो घर पर ही डेकोरेशन आइटम बना सकते हैं। पीले और सफेद कागज से छोटे-छोटे फूल बनाएं और उन्हें धागे में पिरोकर हैंगिंग तैयार करें। चाहें तो इसमें रंगीन पोम-पोम और रिबन भी लगा सकते हैं। इन हैंगिंग को दरवाजे, खिड़की या गरबा कॉर्नर के आसपास सजाया जा सकता है। पुराने पीले दुपट्टे या कपड़े की पतली पट्टियों से सजावटी झालर भी बना सकते हैं।
अगर आप नवरात्रि में परिवार और दोस्तों के साथ फोटो लेना चाहते हैं, तो घर के किसी खाली कोने में पीले रंग का फोटो कॉर्नर बना सकते हैं। इसके लिए पीले और सफेद गुब्बारों का इस्तेमाल करें और बीच में पेपर फ्लावर्स या गेंदे के फूलों की लड़ियां लगाएं। नीचे एक छोटी-सी चौकी रखकर उस पर रंगीन दुपट्टा बिछा सकते हैं। अगर घर पर गरबा पार्टी रख रहे हैं, तो वहां डांडिया स्टिक्स भी सजाकर रखें।
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