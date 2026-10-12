Navratri Home Decoration: नवरात्रि के तीसरे दिन घर सजाने के लिए अपनाएं रेड थीम, लाल फूलों और चुनरी से मिलेगा खूबसूरत लुक 

Red Theme Navratri Decoration Ideas: नवरात्रि में घर और मंदिर को सजाने के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं। कोई मंदिर को फूलों से सजाता है, तो कोई घर के दरवाजे और लिविंग रूम में सजावट करके त्योहार का माहौल बनाता है। अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए घर को लाल रंग की थीम में सजाना चाहती हैं, तो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए भी घर को खूबसूरत लुक दे सकती हैं। आइए जानते हैं रेड थीम से जुड़े कुछ आसान Navratri Decoration Ideas, जिनसे आइडिया लेकर आप अपने घर को सजा सकती हैं।