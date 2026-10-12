नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग में दिखें स्टाइलिश, चनिया चोली से कुर्ती स्कर्ट तक जानें आउटफिट आइडियाज

लाल रंग के आउटफिट के साथ गोल्डन ज्वेलरी, ऑक्सिडाइज्ड झुमके और लाल या मैरून चूड़ियां अच्छी लग सकती हैं। अगर आपका आउटफिट हैवी है, तो बड़े नेकलेस की जगह झुमके और चूड़ियां पहन सकती हैं। वहीं, सिंपल आउटफिट के साथ स्टेटमेंट नेकलेस या मांग टीका ट्राई कर सकती हैं। मेकअप के लिए हल्का बेस, काजल, थोड़ा ब्लश और अपनी पसंद की लिपस्टिक चुनें। हेयरस्टाइल में खुली वेव्स, हाफ अप हेयरस्टाइल या चोटी बना सकती हैं। इसके साथ ही ध्यान दें गरबा के दौरान काफी देर तक डांस करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा मेकअप और हेयरस्टाइल चुनें, जिसे संभालना आसान हो। साथ ही, आरामदायक फुटवियर पहनें, ताकि आप बिना किसी परेशानी के गरबा और डांडिया का आनंद ले सकें।