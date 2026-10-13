Navratri 2026 के चौथे दिन मंदिर को दें रॉयल लुक, रॉयल ब्लू और गोल्डन थीम से लेकर फ्लोरल तोरण तक ट्राई करें ये डेकोरेशन आइडियाज

नवरात्रि के लिए Royal Blue Puja Corner Decoration Ideas (representative image) image credit chatgpt
Royal Blue Puja Corner Decoration Ideas: नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन भक्त मां से सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। नवरात्रि के दौरान हर दिन के लिए एक खास रंग का महत्व भी माना जाता है, जिसके अनुसार कई लोग अपने पहनावे का चुनाव करते हैं। अगर आप चौथे दिन रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनने के साथ ही घर के मंदिर को भी इसी थीम में सजाना चाहती हैं, तो कुछ आसान डेकोरेशन आइडियाज की मदद ले सकती हैं। आइए जानते हैं रॉयल ब्लू थीम में मंदिर सजाने के कुछ खूबसूरत और आसान आइडियाज।
Royal Blue और Gold का कॉम्बिनेशन पूजा स्थल को रॉयल और आकर्षक लुक दे सकता है। इसके लिए पूजा चौकी पर गहरे नीले रंग का सिल्क या वेलवेट कपड़ा बिछाएं और उसके किनारों पर गोल्डन बॉर्डर लगाएं। इसके साथ पीतल की पूजा थाली, घंटी और दीपक रख सकती हैं। इस थीम में हर चीज को नीले रंग का रखने की जरूरत नहीं है। नीले बैकग्राउंड के साथ गोल्डन और क्रीम रंग की सजावटी चीजें रखने से मंदिर की सजावट संतुलित दिखाई देगी। अगर मंदिर छोटा है, तो केवल चौकी पर नीला कपड़ा बिछाकर उसके साथ एक गोल्डन सजावटी आइटम रखें। इससे कम सामान में भी खूबसूरत लुक मिल सकता है।
पूजा कॉर्नर को सुंदर बनाने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार या उसके फ्रेम पर Blue Floral Toran लगा सकती हैं। इसके लिए रॉयल ब्लू रंग के कपड़े की पट्टी, छोटे गोल्डन मोती, लटकन और गेंदे के फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप नीले और पीले रंग के फूलों को मिलाकर भी तोरण तैयार कर सकती हैं।
मंदिर के सामने बनी रंगोली पूजा कॉर्नर की सजावट को और खास बना सकती है। Royal Blue Theme के साथ सफेद और गोल्डन रंग की रंगोली खूबसूरत लगेगी। आप कमल, गोल मंडला या ज्योमेट्रिक पैटर्न में से अपनी पसंद का डिजाइन चुन सकती हैं। अगर रंगोली बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो तैयार स्टेंसिल की मदद से भी सुंदर डिजाइन बनाया जा सकता है। आप चाहें तो रंगों के बजाय नीले, सफेद और पीले फूलों की पंखुड़ियों से भी रंगोली तैयार कर सकती हैं।
मंदिर की सजावट में लाइटिंग का अहम योगदान होता है। केवल तेज रोशनी लगाने के बजाय अलग-अलग जगहों पर हल्की रोशनी का इस्तेमाल करके Layered Lighting Effect तैयार कर सकती हैं। इसके लिए मंदिर के पीछे Warm White Fairy Lights लगाएं और दोनों तरफ छोटे सजावटी लैंप रखें। रॉयल ब्लू बैकड्रॉप के साथ गर्म रोशनी का कॉम्बिनेशन पूजा स्थल को आकर्षक लुक दे सकता है। इसके अलावा पीतल की लालटेन या सजावटी लैंप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
अगर आप मंदिर के आसपास कुछ अलग तरह की सजावट करना चाहती हैं, तो Floating Flower Bowl का आइडिया अपना सकती हैं। इसके लिए पीतल या किसी अन्य धातु की चौड़ी कटोरी में साफ पानी भरें और उसमें सफेद, पीले या गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां डालें। अगर नीले रंग के फूल उपलब्ध हों, तो उन्हें भी सजावट में शामिल कर सकती हैं।
अगर घर में अलग पूजा रूम नहीं है, तो दीवार पर लगी शेल्फ या छोटी पूजा चौकी को भी Royal Blue Puja Corner में बदला जा सकता है। इसके पीछे नीले रंग का कपड़ा या आसानी से हटाया जा सकने वाला बैकड्रॉप लगाएं। चौकी पर पूजा की जरूरी चीजों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें और सजावट के लिए एक छोटी फूलों की माला या गोल्डन एक्सेसरी चुनें। छोटी जगह में बहुत ज्यादा सामान रखने से मंदिर भरा हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए सजावट को सीमित रखें और पूजा की थाली, कलश तथा अन्य जरूरी सामान के लिए जगह बचाकर रखें। यह तरीका कम बजट में मंदिर को खूबसूरत फेस्टिव लुक देने के लिए उपयोगी हो सकता है।
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