Navratri 2026 के चौथे दिन मंदिर को दें रॉयल लुक, रॉयल ब्लू और गोल्डन थीम से लेकर फ्लोरल तोरण तक ट्राई करें ये डेकोरेशन आइडियाज

अगर घर में अलग पूजा रूम नहीं है, तो दीवार पर लगी शेल्फ या छोटी पूजा चौकी को भी Royal Blue Puja Corner में बदला जा सकता है। इसके पीछे नीले रंग का कपड़ा या आसानी से हटाया जा सकने वाला बैकड्रॉप लगाएं। चौकी पर पूजा की जरूरी चीजों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें और सजावट के लिए एक छोटी फूलों की माला या गोल्डन एक्सेसरी चुनें। छोटी जगह में बहुत ज्यादा सामान रखने से मंदिर भरा हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए सजावट को सीमित रखें और पूजा की थाली, कलश तथा अन्य जरूरी सामान के लिए जगह बचाकर रखें। यह तरीका कम बजट में मंदिर को खूबसूरत फेस्टिव लुक देने के लिए उपयोगी हो सकता है।