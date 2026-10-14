Navratri Day 5 Yellow Outfit Ideas: नवरात्रि के पांचवें दिन पीले रंग में दिखना है खास, ये स्टाइलिंग ऑप्शन आएंगे काम 

Yellow Navratri Outfit Ideas: नवरात्रि के हर दिन का अपना खास महत्व होता है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही, हर दिन के लिए एक खास रंग के कपड़े पहनने का चलन भी है। नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है और इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। ऐसे में अगर आप भी Navratri Day 5 पर पीले रंग के कपड़े पहनने के लिए नए आइडिया खोज रहे हैं, तो यहां दिए गए ड्रेसिंग आइडिया आपके काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऑफिस, कॉलेज और गरबा या डांडिया के लिए पीले रंग के कपड़ों को कैसे स्टाइल कर सकते हैं।