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Navratri Day 5 Yellow Outfit Ideas: नवरात्रि के पांचवें दिन पीले रंग में दिखना है खास, ये स्टाइलिंग ऑप्शन आएंगे काम 

Navratri Day 5 Outfit Ideas: नवरात्रि के पांचवें दिन पीले रंग के कपड़ों को कैसे स्टाइल कर सकते हैं? इससे जुड़े यहां महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए कुछ आसान आइडियाज दिए गए हैं। साथ ही, ऑफिस और कॉलेज के लिए सही आउटफिट चुनने के टिप्स भी बताए गए हैं, जिनसे आप आइडिया लेकर अपने लुक को खास बना सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 14, 2026

Navratri Day 5 Outfit Ideas

नवरात्रि के लिए Yellow Outfit Ideas (representative image) image credit gemini

Yellow Navratri Outfit Ideas: नवरात्रि के हर दिन का अपना खास महत्व होता है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही, हर दिन के लिए एक खास रंग के कपड़े पहनने का चलन भी है। नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है और इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। ऐसे में अगर आप भी Navratri Day 5 पर पीले रंग के कपड़े पहनने के लिए नए आइडिया खोज रहे हैं, तो यहां दिए गए ड्रेसिंग आइडिया आपके काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऑफिस, कॉलेज और गरबा या डांडिया के लिए पीले रंग के कपड़ों को कैसे स्टाइल कर सकते हैं।

महिलाओं के लिए Yellow Navratri Outfit Ideas

पीले रंग का लहंगा और चनिया चोली

गरबा या डांडिया नाइट में शामिल होने के लिए पीले रंग का लहंगा या चनिया चोली अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मिरर वर्क, गोटा पट्टी या रंगीन धागों की कढ़ाई वाला लहंगा नवरात्रि के मौके पर खूबसूरत लगेगा। इसके साथ कॉन्ट्रास्ट रंग का दुपट्टा, झुमके और ट्रेडिशनल जूती पहन सकती हैं।

पीली साड़ी में पाएं ट्रेडिशनल लुक

पूजा करने, परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में जाने या खास मौके के लिए पीली साड़ी पहन सकती हैं। सिल्क, कॉटन, जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी अपनी पसंद और मौसम के हिसाब से चुनें। गोल्डन बॉर्डर वाली पीली साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकती है।

पीला कुर्ता सेट या अनारकली सूट

अगर आप ऐसा आउटफिट चाहती हैं, जिसे पहनकर पूरे दिन आराम से रहा जा सके, तो पीला कुर्ता सेट या अनारकली सूट चुन सकती हैं। इसके साथ पलाजो, स्ट्रेट पैंट या चूड़ीदार अच्छा लगेगा। कॉटन कुर्ता सेट ऑफिस और दिन की पूजा के लिए बढ़िया विकल्प है, जबकि हल्की कढ़ाई वाला अनारकली सूट शाम के कार्यक्रम में पहना जा सकता है।

पीली शरारा या गरारा

फेस्टिव लुक के लिए पीली शरारा या गरारा ड्रेस भी ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ हल्का दुपट्टा, चांदबाली और ट्रेडिशनल जूती पहनें। अगर आउटफिट पर पहले से ज्यादा कढ़ाई या मिरर वर्क है, तो ज्वेलरी को थोड़ा सिंपल रखें। इससे आपका लुक खूबसूरत भी लगेगा और जरूरत से ज्यादा हैवी भी नहीं दिखेगा।

पुरुषों के लिए Yellow Navratri Outfit Ideas

पीला कुर्ता और सफेद पायजामा

पीले कुर्ते के साथ सफेद पायजामा एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। घर की पूजा, मंदिर जाने या परिवार के साथ नवरात्रि मनाने के लिए यह लुक अच्छा रहेगा। इसके साथ कोल्हापुरी चप्पल या ट्रेडिशनल जूती पहन सकते हैं। अगर लुक को थोड़ा खास बनाना चाहते हैं, तो हल्की कढ़ाई वाला कुर्ता चुनें।

पीला कुर्ता और जींस

अगर आप ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ मॉडर्न लुक पसंद करते हैं, तो पीले कुर्ते को डार्क ब्लू या ब्लैक जींस के साथ पहन सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन कॉलेज, दोस्तों के साथ घूमने या कैजुअल नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए अच्छा विकल्प है।

पीली जैकेट के साथ कुर्ता सेट

नवरात्रि के किसी खास कार्यक्रम या फैमिली फंक्शन के लिए कुर्ते के ऊपर नेहरू जैकेट पहन सकते हैं। सफेद या क्रीम कुर्ते के साथ पीली जैकेट भी अच्छी लगेगी। अगर आप पूरे आउटफिट में पीला रंग नहीं पहनना चाहते, तो जैकेट या स्टोल के जरिए भी इस दिन के रंग को अपने लुक में शामिल कर सकते हैं।

गरबा या डांडिया के लिए आरामदायक आउटफिट

गरबा या डांडिया खेलने जा रहे हैं, तो हल्का कुर्ता और आरामदायक पायजामा या ट्राउजर चुनें। बहुत टाइट कपड़ों और ऐसे फुटवियर से बचें, जिनमें चलने या डांस करने में परेशानी हो। पीले कुर्ते के साथ रंगीन जैकेट या प्रिंटेड स्टोल भी ट्राई कर सकते हैं।

बच्चों के लिए Yellow Navratri Outfit Ideas

बेटी के लिए पीला लहंगा या फ्रॉक

बेटी के लिए पीले रंग का हल्का लहंगा, घेरदार फ्रॉक या ट्रेडिशनल अनारकली ड्रेस चुन सकती हैं। रंगीन बॉर्डर, छोटे फूलों के प्रिंट या हल्की कढ़ाई वाली ड्रेस अच्छी लगेगी। इसके साथ हल्की चूड़ियां और आरामदायक सैंडल पहना सकती हैं। बहुत भारी गहनों और चुभने वाली एक्सेसरीज से बचें, ताकि बच्ची आसानी से खेल सके और घूम-फिर सके।

बेटे के लिए पीला कुर्ता-पायजामा

बेटे के लिए पीला कुर्ता और सफेद पायजामा एक आसान और खूबसूरत विकल्प है। पूजा, मंदिर जाने या परिवार के साथ नवरात्रि मनाने के लिए यह आउटफिट अच्छा रहेगा। कुर्ते का कपड़ा मुलायम हो और उसकी फिटिंग आरामदायक हो, ताकि बच्चा आसानी से चल-फिर सके। इसके साथ सिंपल सैंडल या आरामदायक जूती पहना सकते हैं।

Couple Matching Outfits Ideas से करें पार्टनर के साथ ट्विनिंग

  • गरबा और डांडिया के लिए मैचिंग ड्रेस: गरबा नाइट के लिए महिलाएं मिरर वर्क वाला पीला लहंगा और पुरुष पीले रंग का कुर्ता या जैकेट पहन सकते हैं। इससे ट्रेडिशनल लुक के साथ शानदार ट्विनिंग भी होगी।
  • इंडो-वेस्टर्न लुक भी करें ट्राई: अगर आप ज्यादा हैवी ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनना चाहते, तो महिलाएं पीला कुर्ता और जींस चुन सकती हैं, जबकि पुरुष पीला कुर्ता और डार्क जींस पहन सकते हैं।

ऑफिस जाने वाले कैसे पहनें पीला रंग?

नवरात्रि के पांचवें दिन ऑफिस में भी पीले रंग के आउटफिट में जाने के लिए बहुत ज्यादा हैवी फेस्टिव आउटफिट पहनने के बदले महिलाएं पीला कुर्ता, स्ट्रेट पैंट या सिंपल साड़ी चुन सकती हैं। पुरुष पीली शर्ट या हल्का कुर्ता पहन सकते हैं। अगर आप पूरे पीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहते, तो दुपट्टे, स्टोल या किसी छोटी एक्सेसरी के जरिए भी इस रंग को अपने लुक में शामिल कर सकते हैं। ध्यान दें, ऑफिस के ड्रेस कोड का ध्यान रखते हुए सिंपल और आरामदायक कपड़े चुनें।

कॉलेज के लिए ट्राई करें ट्रेंडी लुक

कॉलेज जाने वाली लड़कियां पीला कुर्ता और जींस, फ्लोरल प्रिंट वाली कुर्ती या हल्की इंडो-वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं। लड़के पीली शर्ट को जींस के साथ या हल्के पीले कुर्ते को कैजुअल ट्राउजर के साथ स्टाइल कर सकते हैं। कॉलेज के लिए ऐसे कपड़े चुनें, जिन्हें पूरे दिन पहनकर आराम महसूस हो। लड़कियां छोटे इयररिंग्स और आरामदायक फुटवियर चुन सकती हैं, जबकि लड़के घड़ी और सिंपल स्नीकर्स के साथ अपना लुक पूरा कर सकते हैं।

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Updated on:

14 Oct 2026 11:09 am

Published on:

14 Oct 2026 11:09 am

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