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Navratri Fashion Tips: लाल आउटफिट के साथ गोल्डन, ऑक्सीडाइज्ड या कुंदन? जानें कौन सी ज्वेलरी कब पहनें

Red Outfit Jewellery Styling Tips: नवरात्रि के तीसरे दिन तैयार होते समय लाल रंग की चनिया चोली, लहंगा या सूट के साथ सही ज्वेलरी चुनकर अपने लुक को खास बना सकती हैं। आइए जानते हैं कि आउटफिट के हिसाब से गोल्डन, ऑक्सीडाइज्ड और कुंदन ज्वेलरी में से कौन सी कब पहननी चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 12, 2026

Red Outfit Jewellery, Garba Jewellery Ideas

Red Outfit Jewellery Styling Tips (representative image) image credit chatgpt

Red Garba Jewellery: त्योहारों पर लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। वहीं, नवरात्रि के तीसरे दिन भी लाल रंग के कपड़े पहनना पसंद किया जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन लाल रंग की चनिया चोली, लहंगा या सूट पहनने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ कैसी ज्वेलरी अच्छी लगेगी और उसे किस तरह स्टाइल करें, तो यहां बताए गए टिप्स आपके काम आ सकते हैं। इनकी मदद से आप अपने आउटफिट के हिसाब से ज्वेलरी चुनकर अपने नवरात्रि लुक को खास बना सकती हैं।

लाल चनिया चोली के साथ ट्राई करें ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी

अगर आपका लाल आउटफिट मिरर वर्क, रंगीन धागों या ट्रेडिशनल प्रिंट वाला है, तो उसके साथ ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर झुमके या चोकर पहन सकती हैं। सिल्वर रंग की ज्वेलरी ऐसे कपड़ों के साथ अच्छी लगती है और गरबा लुक को ट्रेडिशनल टच भी देती है। ध्यान दें, अगर आप बड़े झुमके पहन रही हैं, तो नेकलेस हल्का रखें। इससे चेहरे और ईयररिंग्स पर ध्यान रहेगा और पूरा लुक जरूरत से ज्यादा भरा हुआ नहीं लगेगा।

गोल्डन ज्वेलरी से पाएं ट्रेडिशनल लुक

लाल लहंगे या साड़ी पर गोल्डन कढ़ाई, जरी या गोटा पट्टी है, तो गोल्डन झुमके, चूड़ियां या नेकलेस अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अगर आपका आउटफिट सादा है, तो हैवी नेकलेस पहनकर उसे फेस्टिव लुक दे सकती हैं। वहीं, कपड़ों पर पहले से काफी कढ़ाई है, तो छोटे झुमके और पतली चूड़ियां चुनें। इससे ज्वेलरी और आउटफिट, दोनों की खूबसूरती बनी रहेगी।

लाल आउटफिट के साथ चुनें कुंदन और पोल्की ज्वेलरी

अगर आप गरबा या डांडिया के लिए रॉयल लुक चाहती हैं, तो कुंदन या पोल्की नेकलेस सेट ट्राई कर सकती हैं। लाल रंग के साथ गोल्डन फिनिश और स्टोन वर्क वाली ज्वेलरी पारंपरिक लुक देती है। गले में हैवी चोकर पहन रही हैं, तो छोटे ईयररिंग्स चुन सकती हैं। अगर नेकलेस नहीं पहनना चाहती हैं, तो कुंदन ईयररिंग्स और मांग टीका से अपने लुक को खास बना सकती हैं।

चूड़ियों से लुक करें कंप्लीट

लाल आउटफिट के साथ गोल्डन, हरी या लाल कांच की चूड़ियां पहन सकती हैं। अगर आपकी चनिया चोली में कई रंग हैं, तो उनमें से किसी एक रंग की चूड़ियां चुनना अच्छा विकल्प है। गरबा खेलते समय ऐसी चूड़ियां और कंगन पहनें, जो हाथों की मूवमेंट में परेशानी न पैदा करें। बहुत ढीले कंगन या बार-बार अटकने वाली एक्सेसरीज से बचना बेहतर रहेगा।

मांग टीका और कमरबंद भी कर सकती हैं स्टाइल

अगर आप पारंपरिक अंदाज में तैयार होना चाहती हैं, तो मांग टीका या कमरबंद पहन सकती हैं। लाल लहंगे के साथ गोल्डन कमरबंद और मैचिंग ईयररिंग्स का कॉम्बिनेशन अच्छा लग सकता है। हालांकि, हर एक्सेसरी को एक साथ पहनना जरूरी नहीं है। अगर आपका नेकलेस और ईयररिंग्स पहले से हैवी हैं, तो मांग टीका या कमरबंद में से किसी एक को चुन सकती हैं।

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Updated on:

12 Oct 2026 02:24 pm

Published on:

12 Oct 2026 02:24 pm

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