Navratri Fashion Tips: लाल आउटफिट के साथ गोल्डन, ऑक्सीडाइज्ड या कुंदन? जानें कौन सी ज्वेलरी कब पहनें

Red Garba Jewellery: त्योहारों पर लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। वहीं, नवरात्रि के तीसरे दिन भी लाल रंग के कपड़े पहनना पसंद किया जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन लाल रंग की चनिया चोली, लहंगा या सूट पहनने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ कैसी ज्वेलरी अच्छी लगेगी और उसे किस तरह स्टाइल करें, तो यहां बताए गए टिप्स आपके काम आ सकते हैं। इनकी मदद से आप अपने आउटफिट के हिसाब से ज्वेलरी चुनकर अपने नवरात्रि लुक को खास बना सकती हैं।