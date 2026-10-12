Navratri Day 3 Red Outfit Ideas: गरबा में छाना है तो ट्राई करें फैमिली मैचिंग रेड आउटफिट्स, हर कोई करेगा तारीफ

गरबा के लिए महिलाओं के बीच चनिया चोली और घेरदार लहंगा पहनना काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लाल रंग की मिरर वर्क चनिया चोली, रंगीन कढ़ाई वाला लहंगा या गोल्डन बॉर्डर वाली एथनिक ड्रेस चुन सकती हैं। इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके, चूड़ियां और ट्रेडिशनल फुटवियर आपके लुक को पूरा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो लाल क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट या इंडो वेस्टर्न सेट भी ट्राई कर सकती हैं। गरबा के लिए ऐसा आउटफिट चुनें, जिसमें आसानी से डांस कर सकें और बार-बार कपड़े संभालने की जरूरत न पड़े।