White Navratri Outfit Ideas: पूजा से ऑफिस तक सफेद कपड़ों में दिखें एलिगेंट, फॉलो करें ये स्टाइलिंग टिप्स

Navratri Day 2 White Outfit Ideas (representative image) image credit chatgpt
Navratri Day 2 White Outfit Ideas: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। सफेद रंग को शांति, सादगी और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अपने लुक को खास कैसे बनाएं, तो यहां बताए गए स्टाइलिंग आइडियाज से टिप्स ले सकते हैं। आइए जानते हैं व्हाइट आउटफिट को स्टाइल करने के कुछ आसान तरीके।
महिलाओं के लिए: नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा के लिए तैयार होते समय आप सफेद कॉटन सूट, चिकनकारी कुर्ती, हल्की कढ़ाई या प्रिंट वाली सफेद साड़ी पहन सकती हैं। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए सिल्वर या पर्ल इयररिंग्स, छोटी बिंदी और चूड़ियां पहनें। इससे आपका लुक सादा होने के साथ खूबसूरत भी लगेगा।
पुरुषों के लिए: पूजा के लिए सफेद कॉटन कुर्ते के साथ सफेद या क्रीम रंग का पायजामा पहन सकते हैं। इसके अलावा सफेद कुर्ते को बेज ट्राउजर के साथ भी पेयर किया जा सकता है। अगर आप ट्रेडिशनल लुक चाहते हैं, तो इसके साथ साधारण सैंडल या एथनिक फुटवियर पहनें।
महिलाओं के लिए: ऑफिस में व्हाइट एथनिक लुक के लिए सफेद कुर्ती के साथ अपनी पसंद के डार्क कलर का बॉटम या लाइट रंग में बेज, क्रीम और व्हाइट रंग की स्ट्रेट पैंट पहन सकती हैं। अगर आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो हल्की एम्ब्रॉयडरी वाली सफेद कॉटन या लिनेन साड़ी भी अच्छा विकल्प है। इसके साथ छोटे मोती वाले इयररिंग्स, नो मेकअप लुक, हाथ में घड़ी या कॉन्ट्रास्ट रंग की चूड़ियां और आरामदायक फुटवियर पहन सकती हैं। इससे आपका लुक एलिगेंट और प्रोफेशनल लगेगा।
पुरुषों के लिए: ऑफिस में सफेद शर्ट के साथ बेज, ग्रे या ब्लैक ट्राउजर पहन सकते हैं। अगर ऑफिस में एथनिक कपड़े पहनने की अनुमति है, तो सफेद कुर्ते के साथ हल्के या गहरे रंग का पायजामा या ट्राउजर भी ट्राई कर सकते हैं। एक्सेसरीज में सिंपल घड़ी और फुटवियर में फॉर्मल जूते या एथनिक सैंडल चुनकर अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हैं।
लड़कियों के लिए: कॉलेज में ट्रेंडी लुक पाने के लिए सफेद कुर्ती के साथ ब्लू डेनिम जींस पहन सकती हैं। इसके अलावा व्हाइट टॉप के साथ ब्लू जींस या बेज पैंट भी अच्छी लगेगी। सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स, स्नीकर्स और सिंपल हेयरस्टाइल के साथ आपका लुक स्टाइलिश दिखेगा।
लड़कों के लिए: सफेद टी-शर्ट या शर्ट के साथ ब्लू जींस और व्हाइट स्नीकर्स कॉलेज के लिए अच्छा विकल्प हैं। इसके अलावा एथनिक के लिए सफेद कुर्ते के साथ जींस या क्रीम ट्राउजर भी पहन सकते हैं।
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