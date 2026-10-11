White Navratri Outfit Ideas: पूजा से ऑफिस तक सफेद कपड़ों में दिखें एलिगेंट, फॉलो करें ये स्टाइलिंग टिप्स

Navratri Day 2 White Outfit Ideas: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। सफेद रंग को शांति, सादगी और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अपने लुक को खास कैसे बनाएं, तो यहां बताए गए स्टाइलिंग आइडियाज से टिप्स ले सकते हैं। आइए जानते हैं व्हाइट आउटफिट को स्टाइल करने के कुछ आसान तरीके।