11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

White Navratri Outfit Ideas: पूजा से ऑफिस तक सफेद कपड़ों में दिखें एलिगेंट, फॉलो करें ये स्टाइलिंग टिप्स

White Navratri Outfit Ideas For Navratri Day 2: नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद रंग में स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, तो पूजा और ऑफिस के लिए इन आसान व्हाइट आउटफिट आइडियाज और फैशन टिप्स को फॉलो करके अपने लुक को खास बना सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Oct 11, 2026

White Navratri Outfit Ideas, Navratri Day 2 White Outfit

Navratri Day 2 White Outfit Ideas (representative image) image credit chatgpt

Navratri Day 2 White Outfit Ideas: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। सफेद रंग को शांति, सादगी और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अपने लुक को खास कैसे बनाएं, तो यहां बताए गए स्टाइलिंग आइडियाज से टिप्स ले सकते हैं। आइए जानते हैं व्हाइट आउटफिट को स्टाइल करने के कुछ आसान तरीके।

पूजा के लिए ऐसे स्टाइल करें सफेद कपड़े

महिलाओं के लिए: नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा के लिए तैयार होते समय आप सफेद कॉटन सूट, चिकनकारी कुर्ती, हल्की कढ़ाई या प्रिंट वाली सफेद साड़ी पहन सकती हैं। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए सिल्वर या पर्ल इयररिंग्स, छोटी बिंदी और चूड़ियां पहनें। इससे आपका लुक सादा होने के साथ खूबसूरत भी लगेगा।

पुरुषों के लिए: पूजा के लिए सफेद कॉटन कुर्ते के साथ सफेद या क्रीम रंग का पायजामा पहन सकते हैं। इसके अलावा सफेद कुर्ते को बेज ट्राउजर के साथ भी पेयर किया जा सकता है। अगर आप ट्रेडिशनल लुक चाहते हैं, तो इसके साथ साधारण सैंडल या एथनिक फुटवियर पहनें।

ऑफिस के लिए व्हाइट कलर आउटफिट आइडियाज

महिलाओं के लिए: ऑफिस में व्हाइट एथनिक लुक के लिए सफेद कुर्ती के साथ अपनी पसंद के डार्क कलर का बॉटम या लाइट रंग में बेज, क्रीम और व्हाइट रंग की स्ट्रेट पैंट पहन सकती हैं। अगर आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो हल्की एम्ब्रॉयडरी वाली सफेद कॉटन या लिनेन साड़ी भी अच्छा विकल्प है। इसके साथ छोटे मोती वाले इयररिंग्स, नो मेकअप लुक, हाथ में घड़ी या कॉन्ट्रास्ट रंग की चूड़ियां और आरामदायक फुटवियर पहन सकती हैं। इससे आपका लुक एलिगेंट और प्रोफेशनल लगेगा।

पुरुषों के लिए: ऑफिस में सफेद शर्ट के साथ बेज, ग्रे या ब्लैक ट्राउजर पहन सकते हैं। अगर ऑफिस में एथनिक कपड़े पहनने की अनुमति है, तो सफेद कुर्ते के साथ हल्के या गहरे रंग का पायजामा या ट्राउजर भी ट्राई कर सकते हैं। एक्सेसरीज में सिंपल घड़ी और फुटवियर में फॉर्मल जूते या एथनिक सैंडल चुनकर अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हैं।

कॉलेज के लिए व्हाइट आउटफिट आइडियाज

लड़कियों के लिए: कॉलेज में ट्रेंडी लुक पाने के लिए सफेद कुर्ती के साथ ब्लू डेनिम जींस पहन सकती हैं। इसके अलावा व्हाइट टॉप के साथ ब्लू जींस या बेज पैंट भी अच्छी लगेगी। सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स, स्नीकर्स और सिंपल हेयरस्टाइल के साथ आपका लुक स्टाइलिश दिखेगा।

लड़कों के लिए: सफेद टी-शर्ट या शर्ट के साथ ब्लू जींस और व्हाइट स्नीकर्स कॉलेज के लिए अच्छा विकल्प हैं। इसके अलावा एथनिक के लिए सफेद कुर्ते के साथ जींस या क्रीम ट्राउजर भी पहन सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Oct 2026 09:24 am

Published on:

11 Oct 2026 09:24 am

Hindi News / Lifestyle News / White Navratri Outfit Ideas: पूजा से ऑफिस तक सफेद कपड़ों में दिखें एलिगेंट, फॉलो करें ये स्टाइलिंग टिप्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Navratri 2026 Day 1 Wishes: मां शैलपुत्री की पूजा के साथ करें दिन की शुरुआत, अपनों को भेजें ये खास संदेश और इमेज

shardiya navratri wishes 2026, navratri ki hardik shubhkamnaye
लाइफस्टाइल

Navratri Wishes in Hindi: मां दुर्गा के आगमन पर भेजें ये शुभ संदेश या WhatsApp पर लगाएं स्टेटस 

shardiya navratri wishes 2026, navratri ki hardik shubhkamnaye
लाइफस्टाइल

Navratri Home Decor: कम खर्च में घर को दें Festive Look, दिवाली पर भी काम आएंगे ये 7 Ideas

Navratri Home Decor, Festive Home Decor
लाइफस्टाइल

Navratri Hairstyle Ideas: चनिया चोली और लहंगे के साथ जचेंगी गजरे वाले बन से लेकर परांदे वाली चोटी तक ये 5 हेयरस्टाइल 

Navratri Hairstyle Ideas, Navratri Hairstyle
लाइफस्टाइल

गरबा नाइट के पहले दिन दिखना है स्टाइलिश? नारंगी रंग के चनिया चोली से केडियू तक, ये आउटफिट्स करें ट्राई 

Navratri Garba Outfit Ideas, Orange Garba Outfit
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.