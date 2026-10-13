Navratri 2026: रॉयल ब्लू साड़ी में दिखना है एलिगेंट, तो ब्लाउज से लेकर ज्वेलरी तक अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

Blue Saree Styling Tips (representative image) image credit chatgpt
Royal Blue Saree Festive Look: नवरात्रि में हर दिन का अपना खास महत्व होता है। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा के साथ इस पर्व पर दिन के रंग के हिसाब से कपड़े पहनने का भी चलन है। 14 अक्टूबर 2026 को नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। ऐसे में अगर आप भी इस दिन रॉयल ब्लू रंग की साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो सही फैब्रिक, खूबसूरत ब्लाउज, ज्वेलरी और मेकअप की मदद से अपने लुक को एलिगेंट बना सकती हैं। आइए जानते हैं रॉयल ब्लू साड़ी को स्टाइल करने के कुछ आसान टिप्स।
साड़ी का फैब्रिक पूरे लुक को खास बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आप पारंपरिक और रिच लुक चाहती हैं, तो सिल्क या सिल्क ब्लेंड साड़ी चुन सकती हैं। वहीं, हल्का और ग्रेसफुल लुक पाने के लिए जॉर्जेट या ऑर्गेंजा साड़ी अच्छा विकल्प हो सकती है। रॉयल ब्लू रंग पर गोल्डन बॉर्डर, हल्की जरी या बारीक एम्ब्रॉयडरी खूबसूरत लग सकती है।
रॉयल ब्लू साड़ी के साथ सही ब्लाउज का चुनाव लुक को ट्रेडिशनल या मॉडर्न बना सकता है। क्लासिक लुक के लिए गोल्डन या सिल्वर ब्लाउज पहन सकती हैं। वहीं, साड़ी से मिलता-जुलता ब्लू ब्लाउज एक सटल और एलिगेंट लुक देगा। अगर आप थोड़ा अलग दिखना चाहती हैं, तो स्क्वायर नेक, स्वीटहार्ट नेक या एल्बो स्लीव्स वाला ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं। हैवी बॉर्डर वाली साड़ी के साथ सिंपल ब्लाउज चुनें, जबकि प्लेन साड़ी के साथ एम्ब्रॉयडरी या डिजाइनर स्लीव्स वाला ब्लाउज अच्छा लग सकता है।
रॉयल ब्लू साड़ी के साथ गोल्ड और सिल्वर दोनों तरह की ज्वेलरी अच्छी लग सकती है। गोल्ड ज्वेलरी साड़ी को पारंपरिक और रिच लुक देती है, जबकि सिल्वर या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी से थोड़ा मॉडर्न लुक मिल सकता है। अगर साड़ी पर पहले से हैवी वर्क है, तो बड़े झुमके या स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ बाकी ज्वेलरी हल्की रखें। वहीं, प्लेन साड़ी के साथ चोकर, नेकलेस या चूड़ियां पहन सकती हैं। एक साथ बहुत सारे हैवी एक्सेसरीज पहनने के बजाय किसी एक चीज को अपने लुक का हाइलाइट बनाएं।
रॉयल ब्लू साड़ी अपने आप में डार्क रंग है, इसलिए मेकअप चुनते समय संतुलन रखना जरूरी है। आप चाहें तो हल्का बेस, सॉफ्ट ब्लश और न्यूड या रोज पिंक लिपस्टिक के साथ एलिगेंट लुक पा सकती हैं। आंखों को हाइलाइट करना पसंद है, तो काजल, आईलाइनर और हल्का शिमर इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर साड़ी पर ज्यादा एम्ब्रॉयडरी या शाइन है, तो मेकअप को सटल रखना बेहतर हो सकता है। वहीं, प्लेन रॉयल ब्लू साड़ी के साथ थोड़ा डिफाइंड आई मेकअप या बोल्ड लिप कलर ट्राई किया जा सकता है।
साड़ी के साथ हेयरस्टाइल आपके पूरे लुक को निखार सकती है। ट्रेडिशनल अंदाज के लिए लो बन बनाएं और चाहें तो उसमें गजरा लगा सकती हैं। अगर आपको खुले बाल पसंद हैं, तो सॉफ्ट कर्ल्स या साइड-पार्टेड हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। हैवी ईयररिंग्स पहन रही हैं, तो बालों को बन में बांधना अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं, हल्की ज्वेलरी के साथ खुले बाल भी खूबसूरत लग सकते हैं।
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