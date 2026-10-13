13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Navratri 2026: रॉयल ब्लू साड़ी में दिखना है एलिगेंट, तो ब्लाउज से लेकर ज्वेलरी तक अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

Blue Saree Styling Tips: नवरात्रि के चौथे दिन रॉयल ब्लू साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो ब्लाउज, ज्वेलरी, मेकअप और हेयरस्टाइल से जुड़ी किन स्टाइलिंग टिप्स की मदद से अपने फेस्टिव लुक को खास और एलिगेंट बना सकती हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े टिप्स।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Oct 13, 2026

Blue Saree Styling, Royal Blue Saree

Blue Saree Styling Tips (representative image) image credit chatgpt

Royal Blue Saree Festive Look: नवरात्रि में हर दिन का अपना खास महत्व होता है। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा के साथ इस पर्व पर दिन के रंग के हिसाब से कपड़े पहनने का भी चलन है। 14 अक्टूबर 2026 को नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। ऐसे में अगर आप भी इस दिन रॉयल ब्लू रंग की साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो सही फैब्रिक, खूबसूरत ब्लाउज, ज्वेलरी और मेकअप की मदद से अपने लुक को एलिगेंट बना सकती हैं। आइए जानते हैं रॉयल ब्लू साड़ी को स्टाइल करने के कुछ आसान टिप्स।

रॉयल ब्लू साड़ी के लिए चुनें सही फैब्रिक

साड़ी का फैब्रिक पूरे लुक को खास बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आप पारंपरिक और रिच लुक चाहती हैं, तो सिल्क या सिल्क ब्लेंड साड़ी चुन सकती हैं। वहीं, हल्का और ग्रेसफुल लुक पाने के लिए जॉर्जेट या ऑर्गेंजा साड़ी अच्छा विकल्प हो सकती है। रॉयल ब्लू रंग पर गोल्डन बॉर्डर, हल्की जरी या बारीक एम्ब्रॉयडरी खूबसूरत लग सकती है।

ब्लाउज के साथ करें थोड़ा एक्सपेरिमेंट

रॉयल ब्लू साड़ी के साथ सही ब्लाउज का चुनाव लुक को ट्रेडिशनल या मॉडर्न बना सकता है। क्लासिक लुक के लिए गोल्डन या सिल्वर ब्लाउज पहन सकती हैं। वहीं, साड़ी से मिलता-जुलता ब्लू ब्लाउज एक सटल और एलिगेंट लुक देगा। अगर आप थोड़ा अलग दिखना चाहती हैं, तो स्क्वायर नेक, स्वीटहार्ट नेक या एल्बो स्लीव्स वाला ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं। हैवी बॉर्डर वाली साड़ी के साथ सिंपल ब्लाउज चुनें, जबकि प्लेन साड़ी के साथ एम्ब्रॉयडरी या डिजाइनर स्लीव्स वाला ब्लाउज अच्छा लग सकता है।

गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी से पूरा करें लुक

रॉयल ब्लू साड़ी के साथ गोल्ड और सिल्वर दोनों तरह की ज्वेलरी अच्छी लग सकती है। गोल्ड ज्वेलरी साड़ी को पारंपरिक और रिच लुक देती है, जबकि सिल्वर या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी से थोड़ा मॉडर्न लुक मिल सकता है। अगर साड़ी पर पहले से हैवी वर्क है, तो बड़े झुमके या स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ बाकी ज्वेलरी हल्की रखें। वहीं, प्लेन साड़ी के साथ चोकर, नेकलेस या चूड़ियां पहन सकती हैं। एक साथ बहुत सारे हैवी एक्सेसरीज पहनने के बजाय किसी एक चीज को अपने लुक का हाइलाइट बनाएं।

मेकअप में रखें बैलेंस

रॉयल ब्लू साड़ी अपने आप में डार्क रंग है, इसलिए मेकअप चुनते समय संतुलन रखना जरूरी है। आप चाहें तो हल्का बेस, सॉफ्ट ब्लश और न्यूड या रोज पिंक लिपस्टिक के साथ एलिगेंट लुक पा सकती हैं। आंखों को हाइलाइट करना पसंद है, तो काजल, आईलाइनर और हल्का शिमर इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर साड़ी पर ज्यादा एम्ब्रॉयडरी या शाइन है, तो मेकअप को सटल रखना बेहतर हो सकता है। वहीं, प्लेन रॉयल ब्लू साड़ी के साथ थोड़ा डिफाइंड आई मेकअप या बोल्ड लिप कलर ट्राई किया जा सकता है।

बन या सॉफ्ट कर्ल्स से बनाएं हेयरस्टाइल

साड़ी के साथ हेयरस्टाइल आपके पूरे लुक को निखार सकती है। ट्रेडिशनल अंदाज के लिए लो बन बनाएं और चाहें तो उसमें गजरा लगा सकती हैं। अगर आपको खुले बाल पसंद हैं, तो सॉफ्ट कर्ल्स या साइड-पार्टेड हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। हैवी ईयररिंग्स पहन रही हैं, तो बालों को बन में बांधना अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं, हल्की ज्वेलरी के साथ खुले बाल भी खूबसूरत लग सकते हैं।

Navratri Day 3 Red Outfit Ideas: गरबा में छाना है तो ट्राई करें फैमिली मैचिंग रेड आउटफिट्स, हर कोई करेगा तारीफ

ये भी पढ़ें
Red Navratri Outfit, Day 3 Colour

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 01:27 pm

Published on:

13 Oct 2026 01:23 pm

Hindi News / Lifestyle News / Navratri 2026: रॉयल ब्लू साड़ी में दिखना है एलिगेंट, तो ब्लाउज से लेकर ज्वेलरी तक अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Navratri Day 4 Outfit: मां कूष्मांडा की पूजा के दिन क्या पहनें? रॉयल ब्लू रंग के ये आउटफिट आइडियाज आएंगे काम 

Royal Blue Outfit, Navratri Fashion
लाइफस्टाइल

24 Coach Vande Bharat Sleeper Train: Pantry Car समेत मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें कब होगी तैयार

Vande Bharat Sleeper Train, 24 Coach Vande Bharat Sleeper
लाइफस्टाइल

Navratri Day 3 Red Outfit Ideas: गरबा में छाना है तो ट्राई करें फैमिली मैचिंग रेड आउटफिट्स, हर कोई करेगा तारीफ

Red Navratri Outfit, Day 3 Colour
लाइफस्टाइल

Navratri Fashion Tips: लाल आउटफिट के साथ गोल्डन, ऑक्सीडाइज्ड या कुंदन? जानें कौन सी ज्वेलरी कब पहनें

Red Outfit Jewellery, Garba Jewellery Ideas
लाइफस्टाइल

लाल आउटफिट के साथ कैसा मेकअप लगेगा अच्छा? तैयार होते समय इन बातों का रखें ध्यान

Red Outfit Makeup, Navratri Makeup Ideas
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.