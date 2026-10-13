Navratri 2026: रॉयल ब्लू साड़ी में दिखना है एलिगेंट, तो ब्लाउज से लेकर ज्वेलरी तक अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

Royal Blue Saree Festive Look: नवरात्रि में हर दिन का अपना खास महत्व होता है। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा के साथ इस पर्व पर दिन के रंग के हिसाब से कपड़े पहनने का भी चलन है। 14 अक्टूबर 2026 को नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। ऐसे में अगर आप भी इस दिन रॉयल ब्लू रंग की साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो सही फैब्रिक, खूबसूरत ब्लाउज, ज्वेलरी और मेकअप की मदद से अपने लुक को एलिगेंट बना सकती हैं। आइए जानते हैं रॉयल ब्लू साड़ी को स्टाइल करने के कुछ आसान टिप्स।