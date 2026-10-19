Dussehra 2026 पर सोशल मीडिया, दोस्तों और परिवार के लिए शेयर करें ये खास विशेज, कैप्शन और संस्कृत श्लोक

Vijayadashami Wishes In Hindi: दशहरा 2026 पर अपनों को शुभकामनाएं देने के लिए WhatsApp, Facebook और Instagram पर स्टेटस लगाने के लिए संदेश खोज रहे हैं या सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट करने के लिए कैप्शन चाहते हैं, तो यहां दिए गए संस्कृत के श्लोक, दशहरा कैप्शन और स्टेटस में से कोई भी चुनकर अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें शुभ दशहरा विश कर सकते हैं।