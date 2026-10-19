Dussehra 2026 पर सोशल मीडिया, दोस्तों और परिवार के लिए शेयर करें ये खास विशेज, कैप्शन और संस्कृत श्लोक

दशहरा 2026 के लिए Wishes (representative image) image credit Magnific
Vijayadashami Wishes In Hindi: दशहरा 2026 पर अपनों को शुभकामनाएं देने के लिए WhatsApp, Facebook और Instagram पर स्टेटस लगाने के लिए संदेश खोज रहे हैं या सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट करने के लिए कैप्शन चाहते हैं, तो यहां दिए गए संस्कृत के श्लोक, दशहरा कैप्शन और स्टेटस में से कोई भी चुनकर अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें शुभ दशहरा विश कर सकते हैं।
1. दशहरे की हवा में खुशियों का पैगाम हो,
आपके चेहरे पर प्यारी मुस्कान हो।
दुख की हर घड़ी आपसे दूर रहे,
आपके जीवन में सफलता का हर दिन जरूर रहे।
आपको और आपके परिवार को हैप्पी दशहरा!
2. सत्य और धर्म की है पहचान,
राम जी का इसमें है सम्मान।
दशहरे पर हर बुराई का अंत हो,
आपका जीवन खुशियों से अनंत हो।
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
3. श्रीराम का आशीर्वाद मिले, जीवन में उजाला हो,
हर मुश्किल आसान बने, खुशियों का किनारा हो।
हर बुराई का अंत हो, अच्छाई की जीत हो,
आपके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो।
आपको दशहरे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
4. अच्छाई की जीत का संदेश है दशहरा,
बुराई का होता सदैव अंत गहरा।
राम जी का नाम लो दिल से बार-बार,
खुशियों से भर जाए आपका पूरा संसार।
हैप्पी दशहरा!
5. दशहरा लाए नया उजाला,
हर कोना जगमगाए निराला।
आपका हर सपना सच हो जाए।
आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएं।
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
6. राम जी की कृपा से जीवन संवारो,
हर दुख-दर्द से दूरी कर लो।
दशहरे पर यही संदेश अपनाना,
अच्छाई को अपनाकर बुराई मिटाना।
आपको और आपके परिवार को शुभ दशहरा!
7. जले रावण, मिटे अहंकार,
जीवन में छाए खुशियों का संसार।
हर दिन आपके लिए खास हो,
श्रीराम का आशीर्वाद सदा आपके साथ हो।
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
8. आपके जीवन में खुशियों का वास हो,
हर दिन सफलता और उल्लास हो।
आपको दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं!
संस्कृत श्लोक:
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् । कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥
हिंदी अर्थ:
जो समस्त लोकों में सब के प्रिय हैं, रणभूमि में धीर हैं, कमलनयन हैं, रघुवंश के नायक हैं, करुणा की प्रतिमूर्ति हैं और करुणा के भण्डार हैं, मैं उन श्री रामचन्द्रजी में शरण लेता हूं।
संस्कृत श्लोक:
धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात्प्रभवते सुखम्। धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्॥
हिंदी अर्थ:
धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से ही सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। धर्म ही इस संसार का सार है।
संस्कृत श्लोक:
श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥
हिंदी अर्थ:
मैं श्रीरामचन्द्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूं।
मैं श्रीरामचन्द्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूं।
मैं श्रीरामचन्द्र के चरणों को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं।
मैं श्रीरामचन्द्र के चरणों में शरण लेता हूं।
संस्कृत श्लोक:
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे
रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः ।
हिंदी अर्थ:
राजाओं में श्रेष्ठ श्रीरामजी सदा विजय प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूं। जिन रामचन्द्रजी ने सम्पूर्ण राक्षस सेना का विध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ।
संस्कृत श्लोक:
माता रामो मद्भिता रामचन्द्रः
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः ॥
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु-
र्नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥
हिंदी अर्थ:
राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम मेरे स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा हैं। दयामय रामचन्द्र ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं और किसी को नहीं जानता।
1. बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न, हैप्पी दशहरा!
Celebrating the victory of good over evil. Happy Dussehra!
2. हर दिल में राम, हर जीवन में खुशियां। शुभ दशहरा!
May every heart be filled with goodness and every life with happiness. Happy Dussehra!
3. रावण दहन के साथ बुराइयों को भी कहें अलविदा।
Burn the evil within and welcome the goodness. Happy Dussehra!
4. सत्य की राह पर चलें और अच्छाई का साथ दें।
Choose the path of truth and always stand for good.
5. खुशियों, उम्मीदों और नई शुरुआत का त्योहार है दशहरा।
A festival of happiness, hope, and new beginnings. Happy Dussehra!
6. अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का जश्न मनाएं।
Celebrate the victory of good and the end of evil. Happy Dussehra!
7. इस दशहरे पर अपने अंदर की अच्छाई को जगाएं।
This Dussehra, let the goodness within you shine.
8. नई उम्मीदें, नई खुशियां और सकारात्मकता से भरा दशहरा।
Wishing you a Dussehra filled with new hopes, happiness, and positivity.
9. हर मुश्किल पर जीत मिले, हर सपना पूरा हो।
May you overcome every challenge and achieve every dream.
10. श्रीराम के आदर्शों से जीवन को रोशन करें। शुभ दशहरा!
Let the ideals of Lord Rama light up your life. Happy Dussehra!
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