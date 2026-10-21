बदलते मौसम में बनाएं हेल्दी और टेस्टी गार्लिक सूप, कम चीजों में होगा तैयार

गार्लिक कोरिएंडर सूप उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो घर पर कम समय में कुछ हल्का और टेस्टी बनाना चाहते हैं। इसमें लहसुन का स्वाद, हरे धनिये की खुशबू और काली मिर्च का हल्का तीखापन मिलता है। ठंड के मौसम में शाम के समय कुछ गर्म पीने का मन हो, तो इस आसान रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें गाजर, पालक, ब्रोकली या बीन्स जैसी सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए अपनी पसंद की सब्जियों को बारीक काटकर लहसुन के साथ भून लें फिर पानी डालें।