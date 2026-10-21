तकिए पर लगे पीले निशान हटाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, बिना मशीन करें सफाई

तकिए पर लगे पीले निशान और बदबू हटाने के लिए Cleaning Tips (representative image) image credit Magnific
Pillow Cleaning Tips: सोते समय ज्यादातर लोग रोजाना तकिए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी सफाई पर अक्सर ध्यान नहीं देते। सिर और चेहरे से निकलने वाला पसीना, बालों का तेल, धूल और त्वचा की मृत कोशिकाएं धीरे-धीरे तकिए पर जमा होने लगती हैं। इससे तकिए पर पीले निशान पड़ सकते हैं, उनमें से बदबू आने लगती है और वे पहले जैसे मुलायम भी नहीं रहते। ऐसे में तकिए की सफाई करना जरूरी है, ताकि उसमें जमा गंदगी को कम किया जा सके और उसकी आरामदायक बनावट भी बनी रहे। आइए जानते हैं तकिए को साफ करने और उसे लंबे समय तक सही रखने के आसान तरीके।
तकिए की सफाई शुरू करने से पहले उसका कवर और प्रोटेक्टर हटा दें। इन पर पसीना, धूल और बालों का तेल जमा हो सकता है। कवर को तकिए से अलग साफ करें, ताकि उस पर जमी गंदगी दोबारा तकिए पर न लगे। इसके लिए कवर पर लगे केयर लेबल को पढ़ें और उस पर दिए निर्देशों के अनुसार उसे धोएं।
तकिए को साफ करने से पहले उसे हल्के हाथों से थपथपाएं, ताकि उस पर जमी ढीली धूल और छोटे कण निकल सकें। ऐसा किसी हवादार जगह पर करें। अगर तकिए की सामग्री के लिए उपयुक्त हो, तो वैक्यूम क्लीनर के मुलायम ब्रश अटैचमेंट से भी धूल हटाई जा सकती है। इससे तकिए की आगे सफाई करना आसान हो जाता है। हालांकि, मेमोरी फोम जैसे तकियों को साफ करने से पहले लगे हुए निर्देश जरूर पढ़ें।
तकिए को धोने से पहले उसके केयर लेबल को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इससे पता चलता है कि तकिया किस सामग्री से बना है और उसे पानी से धोना सुरक्षित है या नहीं। कॉटन और पॉलिएस्टर फाइबर से बने कई तकियों को हाथ से धोया जा सकता है, जबकि मेमोरी फोम और लेटेक्स के तकियों को पानी में भिगोने से नुकसान हो सकता है। अगर लेबल पर केवल दाग वाली जगह को साफ करने की सलाह दी गई है, तो पूरे तकिए को पानी में डालने के बजाय उसी हिस्से की सफाई करें।
तकिए पर पीले निशान अक्सर पसीने और बालों के तेल के कारण पड़ते हैं। इन्हें साफ करने के लिए थोड़ा सा हल्का लिक्विड डिटर्जेंट लेकर पानी में मिलाएं और मुलायम कपड़े की मदद से दाग वाली जगह पर लगाएं। इसके बाद हल्के हाथों से साफ करें, ताकि कपड़े को नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा बेकिंग सोडा और थोड़े पानी का पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
तकिए की सफाई के बाद उसे पूरी तरह सुखाना बेहद जरूरी है। अगर उसके अंदर नमी रह जाती है, तो सीलन और फफूंद की समस्या हो सकती है। तकिए को ऐसी साफ जगह पर रखें, जहां हवा अच्छी तरह आती हो। अगर तकिए के केयर लेबल पर लिखा है, तो उसे कुछ समय धूप में भी रख सकते हैं। तकिए को बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि दोनों तरफ की नमी निकल सके। जरूरत पड़ने पर उसे हल्के हाथों से फुलाएं, जिससे अंदर भरी सामग्री एक जगह जमा न हो। तकिए को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले जांच लें कि उसके अंदर कहीं नमी तो नहीं है। पूरी तरह सूखने में तकिए की मोटाई, सामग्री और मौसम के हिसाब से काफी समय लग सकता है।
तकिए पर साफ कवर और धोने योग्य प्रोटेक्टर लगाने से पसीना, धूल और बालों का तेल सीधे तकिए तक कम पहुंचते हैं। इससे तकिए को साफ रखना आसान हो जाता है। कवर को नियमित रूप से बदलें और धोएं। प्रोटेक्टर की सफाई भी उसके केयर लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार करें।तकिए की नियमित देखभाल करने से उसमें गंदगी और बदबू जमा होने की समस्या कम हो सकती है। साथ ही, उसकी सामग्री के अनुसार सफाई करने उसकी बनावट बनाए रखने में मदद मिलती है।
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