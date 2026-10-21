तकिए पर लगे पीले निशान हटाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके, बिना मशीन करें सफाई

तकिए की सफाई के बाद उसे पूरी तरह सुखाना बेहद जरूरी है। अगर उसके अंदर नमी रह जाती है, तो सीलन और फफूंद की समस्या हो सकती है। तकिए को ऐसी साफ जगह पर रखें, जहां हवा अच्छी तरह आती हो। अगर तकिए के केयर लेबल पर लिखा है, तो उसे कुछ समय धूप में भी रख सकते हैं। तकिए को बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि दोनों तरफ की नमी निकल सके। जरूरत पड़ने पर उसे हल्के हाथों से फुलाएं, जिससे अंदर भरी सामग्री एक जगह जमा न हो। तकिए को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले जांच लें कि उसके अंदर कहीं नमी तो नहीं है। पूरी तरह सूखने में तकिए की मोटाई, सामग्री और मौसम के हिसाब से काफी समय लग सकता है।