गले की खराश, चुभन और दर्द से राहत दिलाने में कितना असरदार है शहद? Cleveland Clinic से जानें

बाजार में कई तरह के शहद मिलते हैं, जैसे कच्चा शहद, मनुका शहद और सामान्य प्रोसेस्ड शहद। मनुका शहद में मिथाइलग्लाइऑक्सल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाले गुण होते हैं। वहीं, कच्चे शहद में कुछ प्राकृतिक तत्व मौजूद रह सकते हैं। हालांकि, गले की खराश में इनमें से कौन सा शहद ज्यादा फायदेमंद है, इससे जुड़े वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं। इसलिए भरोसेमंद जगह से शहद की गुणवत्ता का ध्यान में रख के खरीदें।