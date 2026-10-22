आइब्रो बनाते समय बिगड़ जाता है शेप? चश्मे और टूथब्रश समेत ये 4 आसान ट्रिक्स आएंगी काम

अगर आपके पास आइब्रो पेंसिल या आइब्रो फिलर नहीं है, तो टूथब्रश और ब्राउन आईशैडो की मदद से भी आइब्रो को संवार सकती हैं। इसके लिए एक साफ, मुलायम और सूखे टूथब्रश पर थोड़ा-सा ब्राउन आईशैडो लें। अब हल्के हाथों से आइब्रो के खाली हिस्सों पर इसे लगाएं और ब्रश की मदद से बालों को सही दिशा में सेट करें। अपनी आइब्रो के नेचुरल रंग के अनुसार हल्का या गहरा ब्राउन शेड चुनें। आईशैडो बहुत ज्यादा मात्रा में न लगाएं, वरना आइब्रो जरूरत से ज्यादा गहरी दिख सकती हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए प्रोडक्ट को छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में लगाएं, ताकि आइब्रो का लुक नेचुरल बना रहे।