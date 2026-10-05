फ्राई पैन जल गया है तो कैसे करें साफ? नॉन स्टिक, स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन के लिए जानें आसान तरीके

अगर पैन में खाना बुरी तरह चिपक गया है तो इसे साफ करने के लिए सबसे पहले इसमें इतना पानी डालें कि जला हुआ हिस्सा अच्छी तरह डूब जाए। अब इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर पानी को कुछ देर गर्म करें। पानी को कुछ मिनट हल्का उबलने दें। इसके बाद गैस बंद करके पैन को थोड़ा ठंडा होने दें। अब लकड़ी के चम्मच या नॉन स्क्रैच स्पंज की मदद से जमी हुई परत को धीरे धीरे हटाएं। इसके बाद पैन को डिश सोप से धोकर साफ पानी से अच्छी तरह साफ कर लें।