रूखी त्वचा से नाखूनों की देखभाल तक, AAD से जानें Petroleum Jelly इस्तेमाल करने के 5 तरीके

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (AAD) के अनुसार, छोटे बच्चों की त्वचा काफी नाजुक होती है। डायपर के अंदर नमी और त्वचा के लंबे समय तक गीले रहने से रैश या लालिमा हो सकती है। इससे बच्चे को जलन और परेशानी भी महसूस हो सकती है। इसलिए डायपर रैश से बचने के लिए बच्चे की त्वचा को साफ और सूखा रखना जरूरी है। अगर रैश हो जाए, तो डायपर बदलते समय साफ और सूखी त्वचा पर पेट्रोलियम जेली की पतली परत लगाई जा सकती है। यह त्वचा पर सुरक्षा की परत बनाकर नमी और जलन पैदा करने वाले तत्वों के सीधे संपर्क को कम करने में मदद करती है। ध्यान दें, अगर रैश ठीक न हो, बढ़ता जाए या बच्चे को ज्यादा परेशानी हो, तो डॉक्टर से सलाह लें।