13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Dandiya and Garba Night में दिखना है खूबसूरत? फॉलो करें Dewy Base से Glitter Eyeliner तक ये Makeup Tips

Dandiya And Garba Night Makeup Tips 2026: गरबा खेलने के लिए कपड़े और ज्वेलरी की तैयारी कर ली है, तो आउटफिट के साथ मेकअप पर भी ध्यान देना जरूरी है। छोटे-छोटे लेकिन जरूरी मेकअप टिप्स फॉलो करने से खूबसूरत लुक पाने के साथ ही मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में भी मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं कैसे।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Oct 13, 2026

Long Lasting Navratri Makeup Tips

गरबा नाइट के लिए Long Lasting Makeup Tips (screenshot) image credit youtube/ supermakeupstyle

Dandiya and Garba Night Makeup Tips 2026: नवरात्रि में गरबा नाइट के लिए चनिया चोली या लहंगा और ज्वेलरी चुनने के बाद बारी मेकअप की आती है। इस मौके पर ज्यादातर महिलाएं ऐसा लुक चाहती हैं, जो ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ जचे और तस्वीरों में भी खूबसूरत दिखे। ऐसे में अगर आप भी इस बार मेकअप में कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं। साथ ही गरबा के दौरान कई घंटों तक डांस करने के लिए मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने के टिप्स खोज रही हैं, तो यहां दिए गए मेकअप आइडियाज आपके काम आ सकते हैं।

Garba Night Makeup Ideas में Dewy Base Makeup से पाएं नेचुरल और ग्लोइंग लुक

अगर आप चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप लगाए बिना फ्रेश और चमकदार लुक चाहती हैं, तो ड्यूई बेस मेकअप ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले चेहरे को साफ करें और अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बाद हल्का फाउंडेशन या स्किन टिंट लगाकर बेस तैयार करें। चेहरे पर जहां जरूरत हो, वहां कंसीलर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद गालों पर हल्का पीच या पिंक ब्लश लगाएं और चीकबोन्स पर थोड़ा हाइलाइटर इस्तेमाल करें। इससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो नजर आएगा। 

Navratri Makeup Look को खास बनाने के लिए ट्राई करें Colorful Eye Makeup

गरबा नाइट में रंगीन आउटफिट के साथ कलरफुल आई मेकअप अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपकी चनिया चोली में मिरर वर्क या कई रंग हैं, तो आप गोल्डन, ब्रॉन्ज, पिंक, ग्रीन या पर्पल आईशैडो के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। ध्यान दें, आईशैडो को अच्छी तरह ब्लेंड करें और आंखों के बाहरी कोने पर थोड़ा गहरा शेड लगाएं। इससे आंखों का मेकअप ज्यादा सुंदर नजर आएगा।

Garba Makeup Look में Glitter Eyeliner से जोड़े ग्लैमरस टच, चुनें Golden और Silver Shades

अगर आप अपने मेकअप में थोड़ा ग्लैम जोड़ना चाहती हैं, तो ग्लिटर आईलाइनर का इस्तेमाल कर सकती हैं। गोल्डन, सिल्वर या कॉपर शेड का ग्लिटर ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अच्छा लग सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप ब्लैक विंग्ड आईलाइनर लगाएं और उसके ऊपर ग्लिटर की पतली लाइन बना सकती हैं। अगर आपका आउटफिट पहले से ही हैवी है, तो आंखों पर बहुत ज्यादा ग्लिटर लगाने के बजाय हल्का टच रखें। इससे मेकअप बैलेंस नजर आएगा। 

Garba Night Makeup के साथ Red, Berry और Maroon जैसे Bold Lipstick Shades करें ट्राई

लिपस्टिक का सही शेड आपके पूरे मेकअप लुक को खास बना सकता है। गरबा नाइट के लिए रेड, बेरी, मैरून और टेराकोटा जैसे रंग अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अगर आपने आंखों पर ब्राइट आईशैडो या ग्लिटर लगाया है, तो न्यूड, पीच या सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक चुन सकती हैं। वहीं, अगर आंखों का मेकअप हल्का रखा है, तो रेड या डीप बेरी लिपस्टिक से चेहरे पर फेस्टिव टच दिया जा सकता है।

Traditional Makeup Look को पूरा करने के लिए बिंदी, झुमके करें स्टाइल

गरबा लुक को पूरा करने के लिए चनिया चोली के साथ छोटी या बड़ी बिंदी, झुमके, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पेयर करके अपने ट्रेडिशनल लुक को खास बना सकती हैं। अगर आपने आंखों और होंठों का मेकअप ज्यादा ब्राइट रखा है, तो हल्की ज्वेलरी चुनें। वहीं, सिंपल मेकअप के साथ बड़े झुमके या स्टेटमेंट नेकलेस लुक को खास बना सकते हैं। 

Long Lasting Makeup Tips: गरबा में घंटों डांस करने के बाद भी मेकअप को फ्रेश रखने के तरीके

  • अपनी स्किन की जरूरत के अनुसार प्राइमर चुनें, ताकि मेकअप का बेस बेहतर तरीके से तैयार हो सके।
  • फाउंडेशन और कंसीलर कम मात्रा में लगाएं। जरूरत पड़ने पर ही दूसरी लेयर लगाएं, ताकि मेकअप भारी न दिखे।
  • अपनी स्किन के अनुसार लंबे समय तक टिकने वाले आईलाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल करें।
  • जरूरत के अनुसार सेटिंग पाउडर या मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाएं, ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे।
  • ब्लॉटिंग पेपर, टिश्यू और लिपस्टिक अपने पास रखें। पसीना आने पर चेहरे को रगड़ने के बजाय टिश्यू से हल्के हाथों से थपथपाकर साफ करें।

Navratri Fashion Tips: लाल आउटफिट के साथ गोल्डन, ऑक्सीडाइज्ड या कुंदन? जानें कौन सी ज्वेलरी कब पहनें

ये भी पढ़ें
Red Outfit Jewellery, Garba Jewellery Ideas

Dandiya Night पर दिखना है अलग, तो ट्राई करें स्कर्ट

गरबा या डांडिया नाइट के लिए अगर आप चनिया चोली या लहंगे से हटकर कुछ खूबसूरत होने के साथ-साथ पहनने में भी आरामदायक ढूंढ रही हैं, तो रंग-बिरंगी घेरदार स्कर्ट या इंडो-वेस्टर्न लुक के लिए पैंट के साथ चोली और दुपट्टे का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार मिरर वर्क, कढ़ाई या प्रिंट वाली स्कर्ट चुन सकती हैं। इसके साथ मैचिंग या कंट्रास्ट चोली, झुमके, चूड़ियां और बिंदी पहनकर अपने लुक को पूरा कर सकती हैं।

लाल आउटफिट के साथ कैसा मेकअप लगेगा अच्छा? तैयार होते समय इन बातों का रखें ध्यान

ये भी पढ़ें
Red Outfit Makeup, Navratri Makeup Ideas

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 04:12 pm

Published on:

13 Oct 2026 04:12 pm

Hindi News / Lifestyle News / Dandiya and Garba Night में दिखना है खूबसूरत? फॉलो करें Dewy Base से Glitter Eyeliner तक ये Makeup Tips

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे सजाएं पूजा घर, 3D कमल फूल, मिनी टेंपल स्टेप्स और हैंगिंग बेल्स से दें नया लुक 

Navratri Puja Room Decoration Idea
लाइफस्टाइल

Navratri 2026: रॉयल ब्लू साड़ी में दिखना है एलिगेंट, तो ब्लाउज से लेकर ज्वेलरी तक अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

Blue Saree Styling, Royal Blue Saree
लाइफस्टाइल

Navratri Day 4 Outfit: मां कूष्मांडा की पूजा के दिन क्या पहनें? रॉयल ब्लू रंग के ये आउटफिट आइडियाज आएंगे काम 

Royal Blue Outfit, Navratri Fashion
लाइफस्टाइल

24 Coach Vande Bharat Sleeper Train: Pantry Car समेत मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें कब होगी तैयार

Vande Bharat Sleeper Train, 24 Coach Vande Bharat Sleeper
लाइफस्टाइल

Navratri Day 3 Red Outfit Ideas: गरबा में छाना है तो ट्राई करें फैमिली मैचिंग रेड आउटफिट्स, हर कोई करेगा तारीफ

Red Navratri Outfit, Day 3 Colour
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.