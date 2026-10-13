Dandiya and Garba Night में दिखना है खूबसूरत? फॉलो करें Dewy Base से Glitter Eyeliner तक ये Makeup Tips

Dandiya and Garba Night Makeup Tips 2026: नवरात्रि में गरबा नाइट के लिए चनिया चोली या लहंगा और ज्वेलरी चुनने के बाद बारी मेकअप की आती है। इस मौके पर ज्यादातर महिलाएं ऐसा लुक चाहती हैं, जो ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ जचे और तस्वीरों में भी खूबसूरत दिखे। ऐसे में अगर आप भी इस बार मेकअप में कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं। साथ ही गरबा के दौरान कई घंटों तक डांस करने के लिए मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने के टिप्स खोज रही हैं, तो यहां दिए गए मेकअप आइडियाज आपके काम आ सकते हैं।