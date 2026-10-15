Navratri Special: गरबा नाइट में दिखना है स्टाइलिश, तो ट्राई करें ये हेयरस्टाइल, मेकअप और मेहंदी डिजाइन

Navratri Beauty Tips: नवरात्रि में हर दिन के रंग के अनुसार आउटफिट चुनने के साथ-साथ महिलाएं अपने मेकअप, हेयरस्टाइल और मेहंदी पर भी खास ध्यान देती हैं। पूजा में शामिल होना हो या गरबा नाइट के लिए तैयार होना हो, सही हेयरस्टाइल और मेकअप लुक को और स्टाइलिश बना सकते हैं। वहीं, हाथों पर लगी खूबसूरत मेहंदी फेस्टिव लुक में चार चांद लगा देती है। ऐसे में अगर आप इस नवरात्रि कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो यहां दिए गए आसान हेयरस्टाइल, मेकअप और मेहंदी डिजाइन के आइडियाज से अपनी तैयारी को खास बना सकती हैं।