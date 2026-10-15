Navratri Special: गरबा नाइट में दिखना है स्टाइलिश, तो ट्राई करें ये हेयरस्टाइल, मेकअप और मेहंदी डिजाइन

नवरात्रि के लिए Hair And Makeup Tips (representative image) image credit gemini
Navratri Beauty Tips: नवरात्रि में हर दिन के रंग के अनुसार आउटफिट चुनने के साथ-साथ महिलाएं अपने मेकअप, हेयरस्टाइल और मेहंदी पर भी खास ध्यान देती हैं। पूजा में शामिल होना हो या गरबा नाइट के लिए तैयार होना हो, सही हेयरस्टाइल और मेकअप लुक को और स्टाइलिश बना सकते हैं। वहीं, हाथों पर लगी खूबसूरत मेहंदी फेस्टिव लुक में चार चांद लगा देती है। ऐसे में अगर आप इस नवरात्रि कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो यहां दिए गए आसान हेयरस्टाइल, मेकअप और मेहंदी डिजाइन के आइडियाज से अपनी तैयारी को खास बना सकती हैं।
नवरात्रि के दौरान ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ बालों को भी अलग अंदाज में स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप साड़ी या लहंगा पहन रही हैं, तो बालों का लो बन बनाकर उसमें गजरा लगा सकती हैं। यह हेयरस्टाइल पारंपरिक लुक के साथ अच्छी लगती है। वहीं, खुले बाल पसंद करने वाली महिलाएं हल्की वेव्स बनाकर अपने बालों को स्टाइल कर सकती हैं।
अगर आप गरबा या डांडिया खेलने जा रही हैं, तो ऐसी हेयरस्टाइल चुनें जिसे बार-बार ठीक करने की जरूरत न पड़े। चोटी, पोनीटेल या बालों को आधा बांधकर बनाया गया हाफ अप हाफ डाउन स्टाइल इस मौके के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। अपने आउटफिट के रंग से मैच करते हेयर पिन या दूसरी एक्सेसरीज लगाकर लुक को और खास बना सकती हैं।
नवरात्रि में मेकअप करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका लुक किस मौके के लिए है। अगर आप दिन में पूजा के लिए तैयार हो रही हैं, तो हल्का बेस, काजल, मस्कारा और न्यूड लिपस्टिक चुन सकती हैं। इससे चेहरा नेचुरल और फ्रेश नजर आएगा।
वहीं, शाम को गरबा या डांडिया नाइट में शामिल होने के लिए थोड़ा ग्लैमरस मेकअप कर सकती हैं। आंखों पर आईलाइनर और हल्का शिमर लगाएं। इसके साथ अपनी पसंद की ब्राइट लिपस्टिक चुन सकती हैं। मेकअप को संतुलित रखने के लिए आंखों या होंठों में से किसी एक को ज्यादा हाईलाइट करें।
फेस्टिव मेकअप को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने के लिए सबसे पहले चेहरे को साफ करें और मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बाद अपनी त्वचा के हिसाब से बेस मेकअप चुनें। अगर आप कई घंटों तक किसी कार्यक्रम में रहने वाली हैं, तो मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग पाउडर या सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर सकती हैं।
नवरात्रि के मौके पर हाथों को खूबसूरती बढ़ाने के लिए फ्लोरल और मंडला मेहंदी डिजाइन चुन सकती हैं। फ्लोरल डिजाइन में फूलों और पत्तियों के पैटर्न बनाए जाते हैं। आप इन्हें हथेली, उंगलियों या हाथ के पिछले हिस्से पर लगवा सकती हैं। यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है, जिन्हें हल्की और सादगी भरी मेहंदी पसंद है। वहीं, मंडला डिजाइन में हथेली के बीच गोल आकार का पैटर्न बनाया जाता है और उसके आसपास बारीक डिजाइन जोड़े जाते हैं। अगर आपको ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, तो यह डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।
मेहंदी लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ कर लें। मेहंदी को सूखने के लिए पर्याप्त समय दें और सूखने के बाद इसे जोर से रगड़कर न हटाएं। मेहंदी हटाने के बाद कुछ समय तक पानी से बचने पर रंग को उभरने में मदद मिल सकती है। ध्यान दें, मेहंदी चुनते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना भी जरूरी है। बहुत जल्दी गहरा रंग देने वाली केमिकल युक्त ब्लैक मेहंदी से बचें, क्योंकि इससे त्वचा पर एलर्जी या जलन हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य