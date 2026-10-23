चेहरे पर बार-बार लालिमा और दाने निकलना पिंपल नहीं, हो सकते हैं Rosacea, Cleveland Clinic से जानें बचाव के तरीके

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, रोसैशिया त्वचा की एक लंबे समय तक रहने वाली समस्या है, जिसमें चेहरे पर लालिमा दिखाई देती है। इसका असर मुख्य रूप से गालों, नाक, माथे और ठुड्डी पर देखने को मिलता है। कुछ लोगों के चेहरे पर लालपन बना रहता है, जबकि कुछ लोगों में यह समय-समय पर बढ़ता और कम होता रहता है। इस समस्या में चेहरे पर छोटे-छोटे दाने भी निकल सकते हैं, जो सामान्य मुंहासों जैसे दिखाई देते हैं। कुछ दानों में मवाद भी हो सकता है। इसके अलावा, त्वचा में जलन, चुभन और गर्माहट महसूस हो सकती है। इसके साथ ही कुछ लोगों को आंखों में सूखापन, लालिमा या पलकों में सूजन जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं।