आसपास कोई चीज नहीं, फिर भी बार-बार आती है जलने या सड़ने की बदबू? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है Phantosmia

मेयो क्लिनिक के अनुसार, इसे गंध का भ्रम कहा जाता है। इसमें इंसान को ऐसी महक या बदबू महसूस होती है, जो असलियत में आसपास कहीं मौजूद ही नहीं होती। हमारे शरीर में गंध महसूस करने की एक पूरी प्रणाली है, जिसमें नाक की नसें और दिमाग का वह हिस्सा शामिल है जो सुगंध या दुर्गंध को पहचानता है। जब इस तंत्र में किसी तरह की गड़बड़ी या शॉर्ट सर्किट जैसा मामला होता है, तो दिमाग बिना किसी बाहरी स्रोत के ही महक के सिग्नल पैदा करने लगता है। इसमें हर व्यक्ति को एक जैसी गंध महसूस हो, यह जरूरी नहीं है। किसी को जले हुए टोस्ट या धुएं की गंध आती है, तो किसी को सड़े हुए कचरे, खराब खाने या केमिकल जैसी गंध महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को अच्छी खुशबू भी महसूस हो सकती है। यह गंध एक नाक में या दोनों नाक में महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को यह थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है, जबकि कुछ लोगों को बार-बार या लगातार ऐसा अनुभव हो सकता है।