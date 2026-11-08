Allergy vs Cold: प्रदूषण और बदलते मौसम में खांसी क्यों बढ़ती है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें एलर्जी के लक्षण और कब डॉक्टर के पास जाएं

Allergy vs Cold: गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही हवा में घुलती धुंध (स्मॉग) और गिरता तापमान अपने साथ सेहत की ढेरों चुनौतियां लेकर आता है। इन दिनों अस्पताल की ओपीडी (OPD) से लेकर घर-घर तक एक ही आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है धंसका और लगातार उठती खांसी। कोई इसे आम सर्दी-जुकाम मानकर घरेलू नुस्खे आजमा रहा है, तो कोई इसे लगातार सीने में दबाए घूम रहा है। लेकिन एक क्लिनिकल इमरजेंसी नर्सिंग एक्सपर्ट के तौर पर मेरा अनुभव कहता है कि बदलते मौसम और वायु प्रदूषण के इस कॉम्बिनेशन में खांसी को मामूली समझना भारी पड़ सकता है। प्रदूषण में मौजूद हानिकारक कण और तापमान का अचानक गिरना हमारे श्वसन तंत्र को सीधे निशाना बनाते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर इस मौसम में फेफड़े क्यों चिल्लाते हैं और एलर्जी, वायरल संक्रमण व खतरे के संकेतों की पहचान कैसे करें।