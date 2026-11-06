Benign Fasciculation Syndrome: बिना किसी वजह मांसपेशियों में फड़कन या कंपन होना, क्या है बेनाइन फासिक्युलेशन सिंड्रोम?

Benign Fasciculation Syndrome: कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी स्किन के ठीक नीचे कोई छोटी सी मशीन या नस अपने आप फड़क रही हो कभी पिंडली (calf) में, कभी हाथ में तो कभी आंख या पैर के किसी हिस्से में। यह कंपन इतना हल्का होता है कि बाहर से शायद ही किसी को दिखे, लेकिन अंदर से यह अजीब सी बेचैनी जरूर पैदा कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है और डॉक्टर की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, तो मेडिकल भाषा में इसे बेनाइन फासिक्युलेशन सिंड्रोम (Benign Fasciculation Syndrome - BFS) कहा जाता है। इंटरनेट पर इस तरह की छोटी-मोटी फड़कन सर्च करते ही लोग अक्सर किसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी का डर अपने मन में बैठा लेते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर यह BFS बला क्या है, क्यों होती है और इससे घबराने की कितनी जरूरत है।