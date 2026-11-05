Diwali Burn First Aid: जलने पर त्वचा पर कौन-सी चीजें लगाने से बचें? मेयो क्लिनिक और NHS से जानें फर्स्ट एड और अस्पताल जाने के संकेत

Firecracker Burn: दिवाली का मतलब है रोशनी, खुशियां और आतिशबाजी। लेकिन जरा-सी लापरवाही इस उल्लास को पल भर में गंभीर दर्द और अस्पताल के चक्कर में बदल सकती है। हर साल दिवाली की रात पटाखों की चमक के पीछे जलने और आंखों की चोटों के कई मामले सामने आते हैं। अगर हमें सही वक्त पर सही फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार का पता हो, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि पटाखे चलाते वक्त या किसी दुर्घटना के दौरान ऐसी स्थिति बन जाए, तो आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए और किन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है।