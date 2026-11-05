5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Diwali Burn First Aid: जलने पर त्वचा पर कौन-सी चीजें लगाने से बचें? मेयो क्लिनिक और NHS से जानें फर्स्ट एड और अस्पताल जाने के संकेत

Jalne Par Kya Kare: दिवाली पर पटाखों से जलने या आंख में चोट लगने पर तुरंत क्या करें और क्या नहीं? मेयो क्लिनिक, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी और NHS जानें जरूरी फर्स्ट एड, गलतियां और अस्पताल जाने के सही संकेत। पढ़ें पूरी गाइड!
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Updated: 5 Nov 2026, 5:00 PM IST

दिवाली पर पटाखों से जलने या आंख में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार और फर्स्ट एड किट की जानकारी देती मेडिकल गाइड इमेज

पटाखों से जलने या आंख में चोट लगने पर तुरंत क्या करें और किन गलतियों से बचें? जानिए सुरक्षित दिवाली के लिए जरूरी फर्स्ट एड टिप्स- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)

Firecracker Burn: दिवाली का मतलब है रोशनी, खुशियां और आतिशबाजी। लेकिन जरा-सी लापरवाही इस उल्लास को पल भर में गंभीर दर्द और अस्पताल के चक्कर में बदल सकती है। हर साल दिवाली की रात पटाखों की चमक के पीछे जलने और आंखों की चोटों के कई मामले सामने आते हैं। अगर हमें सही वक्त पर सही फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार का पता हो, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि पटाखे चलाते वक्त या किसी दुर्घटना के दौरान ऐसी स्थिति बन जाए, तो आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए और किन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है।

1. दिवाली पर पटाखों या गर्म चीजों से हल्का जलने पर तुरंत क्या करें और प्राथमिक उपचार कैसे दें?

मेयो क्लिनिक के मुताबिक, अगर त्वचा का कोई हिस्सा पटाखे या दीये की लौ से जल जाता है, तो सबसे पहले घबराएं नहीं। तुरंत निम्नलिखित कदम उठाएं;

Misophonia: खाना चबाने या सांस लेने की आवाज से चिढ़ जाते हैं, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए क्या है मिसोफोनिया और क्यों होती है यह समस्या

ये भी पढ़ें
A person feeling annoyed and covering their ears due to triggering sounds like chewing or breathing
  • ठंडा पानी डालें- जले हुए हिस्से पर कम से कम 10 से 20 मिनट तक लगातार ठंडा (सामान्य नल का) पानी बहने दें। इससे त्वचा की गहराई तक गर्मी जाना बंद हो जाती है और जलन कम होती है।
  • आभूषण हटाएं- अगर जलने वाली जगह के पास अंगूठी, घड़ी या कंगन पहना है, तो सूजन आने से पहले उसे तुरंत उतार दें।
  • ढकें- प्रभावित हिस्से को साफ और सूती कपड़े या प्लास्टिक रैप से ढीला ढंक लें ताकि संक्रमण (इंफेक्शन) का खतरा न रहे।

2. जलने पर त्वचा पर कौन-सी चीजें लगाने से बचें और कौन-सी गलतियां नुकसान बढ़ा सकती हैं?

फर्स्ट एड के नाम पर लोग अक्सर ऐसे घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं जो समस्या को और गंभीर बना देते हैं, एनएचएस के अनुसार, जले हुए हिस्से पर कभी भी सीधी बर्फ न रगड़ें। इससे रक्त संचार रुक सकता है और त्वचा की कोशिकाएं और ज्यादा डैमेज हो सकती हैं। टूथपेस्ट, मक्खन, तेल, हल्दी या मलहम जैसी चीजें लगाने से बचें। ये हवा को रोकते हैं और घाव में बैक्टीरिया पनपने का कारण बनते हैं। अगर फफोले (Blisters) पड़ जाएं, तो उन्हें बिल्कुल न फोड़ें। फफोला त्वचा की एक प्राकृतिक सुरक्षा परत है जो संक्रमण से बचाती है।

3. पटाखों से जलने पर किन स्थितियों में बिना देरी किए तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है?

मेयो क्लिनिक के मुताबिक, हर बर्न केस घर पर ठीक नहीं हो सकता। निम्न स्थितियों में मरीज को फौरन डॉक्टर या इमरजेंसी वार्ड ले जाएं;

  • अगर जलने का दायरा बहुत बड़ा है (हथेली के आकार से ज्यादा)।
  • चेहरा, हाथ, पैर, आंख या गुप्तांग वाला हिस्सा जल गया हो।
  • त्वचा गहरी सफेद, काली या बिल्कुल सुन्न (Numb) पड़ गई हो।
  • पीड़ित बच्चा, बुजुर्ग या पहले से किसी गंभीर बीमारी (जैसे डायबिटीज) से पीड़ित व्यक्ति हो।

4. पटाखे की चिंगारी या धूल से आंख में चोट लगने पर तुरंत क्या करें और किन गलतियों से बचें?

अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी (American Academy of Ophthalmology) के अनुसार, पटाखों की चिंगारी, बारूद या धुआं सीधे तौर पर आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है;

  • आंखों को बिल्कुल न मलें (Rub)।
  • साफ पानी से धोएं।
  • पट्टी लगाएं और जाएं।

5. दिवाली पर जलने और चोट लगने की स्थिति से निपटने के लिए घर की फर्स्ट एड किट में क्या रखें?

त्योहार के सीजन में घर पर एक बेसिक फर्स्ट एड किट तैयार रखना समझदारी है:

  • साफ गॉज पैड (Gauze Pads) और मेडिकल टेप।
  • जलन कम करने वाली एंटीसेप्टिक क्रीम (डॉक्टर की सलाह से)।
  • बर्न ड्रेसिंग शीट और कैंची।
  • नॉर्मल सैललाइन (Normal Saline) घोल आंख और घाव धोने के लिए।

6. डॉक्टर की सलाह और जरूरी सावधानियां

याद रखें, प्राथमिक उपचार केवल स्थिति को बिगड़ने से रोकता है, यह पूर्ण इलाज का विकल्प नहीं है। यदि दर्द लगातार बढ़ रहा हो, घाव से पानी या मवाद आने लगे, या आंखों की रोशनी धुंधली लगे, तो बिना एक पल गंवाए अस्पताल का रुख करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनों के साथ एक खुशहाल व सुरक्षित दिवाली मनाएं।

Adulterated Mithai: दिवाली पर असली और नकली मिठाई की पहचान कैसे करें, जानें सेहत के खतरे और शिकायत का तरीका

ये भी पढ़ें
अलग-अलग तरह की भारतीय मिठाइयों को मैग्नीफाइंग ग्लास से जांचते हुए दिखाया गया है, जो मिलावटी मिठाई की पहचान को दर्शाता है।
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Diwali 2026

health

health news

Published on:

Hindi News / Health / Diwali Burn First Aid: जलने पर त्वचा पर कौन-सी चीजें लगाने से बचें? मेयो क्लिनिक और NHS से जानें फर्स्ट एड और अस्पताल जाने के संकेत

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

Diwali 2026

 AQI Diwali: दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण क्यों बढ़ता है? AAFA से जानें AQI, सही मास्क, एक्सरसाइज के समय से जुड़ी बातें

N95 मास्क पहने महिला, आतिशबाजी, प्रदूषण और AQI मीटर का संकेत दिखाता हुआ दृश्य।
स्वास्थ्य

Postural Tachycardia Syndrome: बैठने या लेटने के बाद खड़े होते ही कुछ लोगों का दिल क्यों तेज धड़कने लगता है? Cleveland Clinic से जानें

टैकीकार्डिया के दौरान दिल की धड़कन तेज होने से बेचैनी महसूस करती युवती।
स्वास्थ्य

Acidity Diwali: त्योहारों में गैस, एसिडिटी और अपच से कैसे बचें? मेयो क्लिनिक से जानें बचने के उपाय

त्योहारों के पकवान और मिठाइयां खाने से होने वाली गैस, एसिडिटी और अपच से बचने के उपाय और सही खानपान की जानकारी
स्वास्थ्य

Vertigo: बिना हिले भी क्यों लगता है आसपास का कमरा घूम रहा है? मेयो क्लिनिक से जानें क्या है वर्टिगो

A person holding their head in dizziness experiencing vertigo symptoms in a room
स्वास्थ्य

Morton’s Neuroma Symptoms: चलते समय ऐसा लगता है जैसे जूते में कंकड़ फंसा हो, मेयो क्लिनिक से जानें क्या है यह बीमारी?

Morton’s Neuroma में पैर के पंजे में तीसरी और चौथी उंगली के बीच नस के मोटा होने और दर्द की स्थिति को दर्शाती तस्वीर।
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.