Acidity Diwali: त्योहारों में गैस, एसिडिटी और अपच से कैसे बचें? मेयो क्लिनिक से जानें बचने के उपाय

Acidity Diwali Prevention: त्योहारों का मौसम आते ही घरों में रौनक छा जाती है, चारों तरफ पकवानों की खूशबू फैल जाती है। मेहमानों का आना-जाना, मेल-मुलाकातें और एक से बढ़कर एक लाजवाब मिठाइयां, इन सबके चक्कर में सबसे बुरी गत बनती है हमारे पेट की। उल्लास के इस माहौल में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लें तो गैस, एसिडिटी और अपच जैसी दिक्कतें चैन छीन सकती हैं। जब पेट गड़बड़ाता है, तो चेहरे की सारी चमक और त्योहार का मजा फीका पड़ जाता है। आइए जानते हैं कि इस फेस्टिव सीजन में बिना किसी रोक-टोक के हर चीज का मजा लेते हुए अपनी सेहत को कैसे दुरुस्त रखा जाए।