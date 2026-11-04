Morton’s Neuroma Symptoms: चलते समय ऐसा लगता है जैसे जूते में कंकड़ फंसा हो, मेयो क्लिनिक से जानें क्या है यह बीमारी?

शरीर हमें हर छोटी-बड़ी तकलीफ के जरिए संकेत देता है। अगर पैदल चलते वक्त आपको बार-बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जूते में कोई कंकड़ चुभ रहा है, तो उसे सिर्फ अनदेखा करके काम चलाते रहना समझदारी नहीं है। शुरुआती स्तर पर सही जूतों का चुनाव, आराम और थोड़ी सी सावधानी इस दर्द से पूरी राहत दिला सकती है। लेकिन अगर यह दर्द लगातार बढ़ रहा है, तो बिना देर किए किसी डॉक्टर या फुट स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि समय रहते नसों के इस खिंचाव को ठीक किया जा सके। सेहत से जुड़ी छोटी सी लापरवाही कल को बड़ी परेशानी बन सकती है, इसलिए अपने पैरों की सुनें और उनका ख्याल रखें।