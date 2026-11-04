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Diwali Skin Care: दिवाली पर प्रदूषण से स्किन और बालों को कैसे बचाएं? जानें स्किन और हेयर केयर टिप्स

Festive Hair Care: दीवाली के जहरीले प्रदूषण से स्किन और बालों को कैसे बचाएं? द अमेरिकन जर्नल ऑफ मैनेज्ड केयर, इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनेरियोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी और पॉलिश जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज से जानिए जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट के टिप्स और स्किन केयर रूटीन, जो आपकी खूबसूरती को रखेंगे सुरक्षित।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 4 Nov 2026, 10:00 AM IST

दीवाली के प्रदूषण से स्किन और बालों की देखभाल करती महिला - Diwali pollution skin and hair care tips in Hindi

दिवाली के जहरीले धुएं और प्रदूषण से त्वचा और बालों को बचाने के लिए सही स्किन केयर रूटीन अपनाना बेहद जरूरी है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)

Diwali Skin Care: दीवाली का नाम आते ही मन में दीयों की चमक, मिठाइयों की खुशबू और अपनों के साथ की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से दिवाली का यह पावन त्योहार अपने साथ एक कड़वी सच्चाई लेकर आता है खतरनाक स्तर पर पहुंचता एयर पॉल्यूशन (वायु प्रदूषण)। आतिशबाजी, पराली का धुआं और मौसम में बदलाव मिलकर हवा को इतना जहरीला बना देते हैं कि सांस लेना तो दूर, हमारी त्वचा और बाल भी बुरी तरह हांफने लगते हैं। प्रदूषण की वजह से अचानक गंभीर स्किन एलर्जी, खुजली या आंखों और चेहरे पर जलन की शिकायत होती है। हवा में मौजूद ये बारीक कण (PM2.5 और टॉक्सिक केमिकल्स) आपकी त्वचा की नेचुरल बैरियर लेयर को तोड़ देते हैं। इससे समय से पहले झुर्रियां आना, एक्जिमा, बालों का झड़ना और रूखापन आम हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिवाली आप अपनी स्किन और बालों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं।

त्वचा को पॉल्यूशन से बचाने के उपाय

द अमेरिकन जर्नल ऑफ मैनेज्ड केयर के मुताबिक, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और खुले में रहने के कारण यह सीधे जहरीली हवा के संपर्क में आती है। प्रदूषण के सूक्ष्म कण रोमछिद्रों (Pores) में जमा हो जाते हैं, जिससे पिंपल्स, एलर्जी और डलनेस बढ़ने लगती है। इससे निपटने के लिए अपनाएं ये जरूरी कदम;

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  • डबल क्लीजिंग (Double Cleansing) को बनाएं रूटीन- दिनभर बाहर रहने के बाद सीधे सादे पानी से चेहरा धोने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले जोजोबा ऑयल या कोकोनट ऑयल से चेहरे का मेकअप और पॉल्यूशन की गंदगी को आहिस्ता से साफ करें। इसके बाद किसी माइल्ड, सल्फेट-फ्री फेस वॉश से चेहरा धोएं। यह तरीका रोमछिद्रों में जमे टॉक्सिन्स को गहराई से बाहर निकालता है।
  • हाइड्रेशन बैरियर (Skin Barrier) करें मजबूत- इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनेरियोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी के अनुसार, प्रदूषण त्वचा को डिहाइड्रेट कर देता है, जिससे स्किन समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है। अपने स्किन केयर रूटीन में सेरामाइड (Ceramides) या हायलूरिक एसिड (Hyaluronic Acid) वाला मॉइस्चराइजर शामिल करें। यह त्वचा पर एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है जो जहरीली हवा को अंदर जाने से रोकता है।
  • सनस्क्रीन को न करें नजरअंदाज- भले ही आसमान में धुंध (Smog) छाई हो, लेकिन सूरज की यूवी किरणें और पॉल्यूशन मिलकर स्किन को दोगुना नुकसान पहुंचाते हैं। घर से बाहर निकलने से कम से कम 20 मिनट पहले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

जहरीले धुएं से स्कैल्प को रखें सुरक्षित

पॉलिश जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के अनुसार, बालों का हाल भी त्वचा से अलग नहीं होता। हवा में तैरते कार्बन के कण और धूल सीधे बालों की जड़ों और स्कैल्प पर चिपक जाते हैं, जिससे बाल बेजान, फ्रिज़ी होकर टूटने लगते हैं। इस दिवाली अपने बालों को यूं बचाएं;

  • स्कैल्प की डीप क्लीनिंग (Detox Wash)- दीवाली के दिनों में बालों को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार माइल्ड शैंपू से जरूर धोएं। यदि स्कैल्प पर लंबे समय तक पॉल्यूशन जमा रहेगा, तो फॉलिकल्स कमजोर हो जाएंगे और हेयर फॉल बढ़ जाएगा।
  • ऑयल मसाज और सीरम का कवच- घर से बाहर निकलने से पहले बालों में थोड़ा सा लीव-इन सीरम या हल्का आर्गन ऑयल लगा लें। यह बालों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है जिससे पॉल्यूशन के कण सीधे बालों के स्ट्रैंड्स से नहीं चिपकते।
  • स्कार्फ या कैप का इस्तेमाल करें- जब भी पटाखे फोड़ते समय या बाहर बाजार जाएं, अपने बालों को किसी सूती दुपट्टे या स्कार्फ से ढककर रखें। यह सीधा संपर्क रोकता है।
  • हाइड्रेशन और डाइट- बालों की मजबूती अंदरूनी सेहत पर भी निर्भर करती है। रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं और अपनी डाइट में आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और नट्स शामिल करें ताकि बालों को भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकें।

अंदर से खुद को डिटॉक्स करना है सबसे जरूरी

सिर्फ बाहरी क्रीम और लोशन लगाने से बात नहीं बनेगी। जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, स्किन और बालों पर पॉल्यूशन का असर दिखता रहेगा।ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि शरीर के टॉक्सिन्स यूरिन के रास्ते बाहर निकल सकें। दिन में एक या दो कप ग्रीन टी पिएं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है और पॉल्यूशन से लड़ने में शरीर की मदद करती है। पपीता, गाजर, चुकंदर और अनार जैसे फल खाएं जिनमें विटामिन-सी और ई प्रचुर मात्रा में हो। ये विटामिन्स त्वचा की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स (नुकसानदेह कणों) के असर से बचाते हैं। अगर संभव हो, तो घर के अंदर स्नेक प्लांट या अरेका palma जैसे पौधे लगाएं जो हवा को नेचुरल तरीके से साफ करते हैं।

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इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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