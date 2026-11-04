Diwali Skin Care: दिवाली पर प्रदूषण से स्किन और बालों को कैसे बचाएं? जानें स्किन और हेयर केयर टिप्स

Diwali Skin Care: दीवाली का नाम आते ही मन में दीयों की चमक, मिठाइयों की खुशबू और अपनों के साथ की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से दिवाली का यह पावन त्योहार अपने साथ एक कड़वी सच्चाई लेकर आता है खतरनाक स्तर पर पहुंचता एयर पॉल्यूशन (वायु प्रदूषण)। आतिशबाजी, पराली का धुआं और मौसम में बदलाव मिलकर हवा को इतना जहरीला बना देते हैं कि सांस लेना तो दूर, हमारी त्वचा और बाल भी बुरी तरह हांफने लगते हैं। प्रदूषण की वजह से अचानक गंभीर स्किन एलर्जी, खुजली या आंखों और चेहरे पर जलन की शिकायत होती है। हवा में मौजूद ये बारीक कण (PM2.5 और टॉक्सिक केमिकल्स) आपकी त्वचा की नेचुरल बैरियर लेयर को तोड़ देते हैं। इससे समय से पहले झुर्रियां आना, एक्जिमा, बालों का झड़ना और रूखापन आम हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिवाली आप अपनी स्किन और बालों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं।