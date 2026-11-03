Sleep Inertia: पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही क्यों रहता है आलस? CDC से जानें क्या है स्लीप इनर्शिया

अमेरिकन एजेंसी CDC (सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन) और स्लीप फाउंडेशन के अनुसार, स्लीप इनर्शिया वो शारीरिक और मानसिक स्थिति है जो नींद से जागने के ठीक बाद महसूस होती है। जब हम सोते हैं, तो हमारा दिमाग अलग-अलग चरणों (Sleep Cycles) से गुजरता है। जब अलार्म अचानक बजता है और हम गहरी नींद (Deep Sleep) से एकदम से उठ जाते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत फुल एक्टिव मोड में नहीं आ पाता। दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने-समझने और फैसले लेने का काम करता है, उसे पूरी तरह जागने में थोड़ा वक्त लगता है। यही ट्रांजिशन पीरियड स्लीप इनर्शिया कहलाता है। इसमें इंसान का रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है, फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है और शरीर में एक अजीब सा खिंचाव या भारीपन बना रहता है।