Cracker Burn First Aid: दिवाली पर पटाखों से जलने या आंख में चोट लगने पर क्या करें? बर्न एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से जानें फर्स्ट एड और सेफ्टी टिप्स

Association of Plastic Surgeons of India (एोसिएशन ऑफ़ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया या भारतीय प्लास्टिक सर्जन संघ) के मुताबिक, उत्साह में लोग अक्सर वो गलतियां कर बैठते हैं जो भारी पड़ सकती हैं। रॉकेट, अनार या सुतली बम को कभी भी हाथ में पकड़कर न जलाएं। इन्हें लंबी छड़ या जमीन पर सही से रखकर ही दूर से जलाएं। अगर कोई पटाखा जलते-जलते बीच में ही बुझ जाए, तो उसके पास तुरंत दोबारा मत जाइए। अक्सर लोग जाकर देखने लगते हैं और वो अचानक फट जाता है। ऐसे 'मिसफायर' हुए पटाखे पर दूर से ही एक बाल्टी पानी या रेत डाल दें। पटाखा जलाने बैठें तो घर के बाहर एक बाल्टी पानी, पानी से भरी बोतल और थोड़ी सी रेत (बालू) हमेशा अपने पास रखें। कभी भी आग भड़के, तो ये तुरंत काम आएंगे।