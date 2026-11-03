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Cracker Burn First Aid: दिवाली पर पटाखों से जलने या आंख में चोट लगने पर क्या करें? बर्न एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से जानें फर्स्ट एड और सेफ्टी टिप्स

Cracker Burn First Aid: दीवाली पर पटाखों से जलने या आंख में चोट लगने का है डर? Association of Plastic Surgeons of India (एोसिएशन ऑफ़ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया या भारतीय प्लास्टिक सर्जन संघ), मेयो क्लिनिक और बर्न एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से जानिए एक्सपर्ट्स के बताए फर्स्ट एड और जरूरी सेफ्टी टिप्स, ताकि जश्न में न पड़े कोई खलल।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 3 Nov 2026, 9:00 AM IST

दिवाली पर बच्चों की सुरक्षा और पटाखों से बचाव के जरूरी टिप्स

त्योहारों की रौनक अपनी जगह है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को किसी भी अनहोनी से बचा सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Cracker Burn First Aid: दीपावली का नाम आते ही मन में दीयों की रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और पटाखों की गूंज आ जाती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई इस त्योहार के रंग में रंगा होता है। लेकिन इस चकाचौंध और मस्ती के बीच अगर जरा सी भी चूक हो जाए, तो खुशियां पल भर में मातम में बदल सकती हैं। हर साल दिवाली के दिन अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में पटाखों से जलने या आंखों में चोट लगने के ढेरों केस आते हैं। थोड़ी सी अक्लमंदी और सूझबूझ आपको और आपके परिवार को बड़े हादसे से बचा सकती है। आइए जानते हैं कि इस दिवाली किन बातों का ध्यान रखना है ताकि जश्न में कोई खलल न पड़े।

पटाखे कहां जलाएं और किन जगहों से दूर रहें?

पटाखे हमेशा खुली जगह पर ही अच्छे लगते हैं और वहीं इनकी सुरक्षा भी है।
घर के सामने बड़ा मैदान हो, पार्क हो या कोई खुली गली, ऐसी जगहों का चुनाव करें।
तंग गलियां, गाड़ियों (कार या बाइक) के ठीक बगल में, बिजली के तारों के नीचे या ट्रांसफार्मर के पास कभी पटाखे न जलाएं।
घर के आस-पास पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर या कोई भी ऐसी चीज न रखी हो जो आग पकड़ ले। एक चिंगारी बड़ा नुकसान करा सकती है।

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पटाखे जलाने का सही तरीका और कुछ जरूरी नियम

Association of Plastic Surgeons of India (एोसिएशन ऑफ़ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया या भारतीय प्लास्टिक सर्जन संघ) के मुताबिक, उत्साह में लोग अक्सर वो गलतियां कर बैठते हैं जो भारी पड़ सकती हैं। रॉकेट, अनार या सुतली बम को कभी भी हाथ में पकड़कर न जलाएं। इन्हें लंबी छड़ या जमीन पर सही से रखकर ही दूर से जलाएं। अगर कोई पटाखा जलते-जलते बीच में ही बुझ जाए, तो उसके पास तुरंत दोबारा मत जाइए। अक्सर लोग जाकर देखने लगते हैं और वो अचानक फट जाता है। ऐसे 'मिसफायर' हुए पटाखे पर दूर से ही एक बाल्टी पानी या रेत डाल दें। पटाखा जलाने बैठें तो घर के बाहर एक बाल्टी पानी, पानी से भरी बोतल और थोड़ी सी रेत (बालू) हमेशा अपने पास रखें। कभी भी आग भड़के, तो ये तुरंत काम आएंगे।

बच्चों की सुरक्षा; इन्हें कैसे बचाएं?

बचपन का रोमांच ही अलग होता है, और बच्चे पटाखों को लेकर सबसे ज्यादा बेपरवाह होते हैं। छोटे बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे न जलाने दें। वे फुलझड़ी भी जला रहे हों, तो घर का कोई बड़ा उनके पास खड़ा होना चाहिए। बच्चों को सख्त हिदायत दें कि वे पटाखों या तीलियों को अपनी जेब में न रखें। जलते हुए पटाखे एक-दूसरे की तरफ फेंकने की जिद पर बिल्कुल रोक लगाएं।

कपड़े कैसे पहनें?

  • हमेशा सूती (Cotton) या शरीर से चिपके हुए कपड़े पहनें।
  • नायलॉन, शिफॉन या सिंथेटिक कपड़े बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं और जलने पर पिघलकर स्किन से चिपक जाते हैं, जो बेहद भयानक स्थिति पैदा कर देता है। बहुत ज्यादा ढीले-ढाले या झालर वाले कपड़े पहनने से भी बचें।

ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और इन्हें कैसे पहचानें?

आजकल प्रदूषण और सेहत को ध्यान में रखते हुए मार्केट में ग्रीन क्रैकर्स (Green Crackers) मिलते हैं। नॉर्मल पटाखों की तरह इनमें खतरनाक केमिकल (जैसे बेरियम नाइट्रेट) नहीं होते या बहुत कम मात्रा में होते हैं। इनसे धुआं भी कम निकलता है और आवाज भी कम होती है। हमेशा किसी भरोसेमंद दुकान से खरीदें। डब्बे पर सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) का लोगो और क्यूआर कोड चेक करके ही असली ग्रीन पटाखे लें।

जल जाए या चोट लग जाए तो तुरंत क्या करें?

बर्न एसोसिएशन ऑफ अमेरिका और मेयो क्लिनिक के अनुसार, अगर किसी को चोट लग जाए या कोई हिस्सा जल जाए, तो घबराने की बजाय तुरंत ये कदम उठाएं;

  • ठंडा पानी डालें- अगर त्वचा जल गई है, तो फौरन उस जगह पर कम से कम 10 से 15 मिनट तक सादा नल का ठंडा पानी बहने दें। भूलकर भी बर्फ या बहुत ठंडा पानी सीधे न लगाएं, नुकसान बढ़ सकता है।
  • ये देसी नुस्खे बिल्कुल न लगाएं- जली हुई जगह पर टूथपेस्ट, मक्खन, तेल या कोई मलहम अपनी तरफ से न लगाएं। इससे इंफेक्शन (संक्रमण) होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

कपड़ा चिपक गया हो तो क्या करें?

अगर जले हुए हिस्से पर कपड़ा चिपक गया है, तो उसे जोर से खींचकर न निकालें। डॉक्टर पर छोड़ दें। अगर आंख में बारूद या चिंगारी चली जाए, तो आंख को बिल्कुल न रगड़ें। सादे पानी से हल्के हाथ से धोएं और तुरंत किसी डॉक्टर (आई स्पेशलिस्ट) के पास ले जाएं। अगर जख्म गहरा है, छाले पड़ गए हैं या चमड़ी काली पड़ रही है, तो घर पर इलाज करने की बजाय सीधे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड भागें।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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