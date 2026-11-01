Diabetes Diwali Tips: दिवाली पर कितनी मिठाई खाएं, डायबेटोलॉजिस्ट से जानें डायबिटीज के मरीजों के लिए हेल्दी विकल्प और शुगर कंट्रोल टिप्स

Diabetes Diwali Tips: दीपावली का त्योहार आते ही घर-घर में खुशियों की खनक के साथ-साथ तरह-तरह की मिठाइयों की खुशबू भी फैल जाती है। काजू कतली, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी और बेसन के लड्डू देखकर भला किसका मन नहीं ललचाता? लेकिन अगर आप डायबिटीज (शुगर) के मरीज हैं, तो यह मीठी दावत आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि इस त्योहार पर खुद को कैसे रोकें या थोड़ी-बहुत मिठाई खा भी लें तो सेहत पर कितना असर पड़ेगा? इस बारे में हमने फिजिशियन एवं डायबेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल अग्रवाल , MBBS, MD, FAGE, CPCDM, RSSDI,) से खास बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि डायबिटीज के मरीज इस त्योहारी सीजन में अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए कैसे त्योहार का पूरा मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं उनके बताए बेहद काम के और सुझाव।