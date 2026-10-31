Sun Allergy: धूप में निकलते ही आने लगती हैं छींकें? हार्वर्ड हेल्थ से जानें क्यों रोशनी पड़ते ही सक्रिय हो जाती है नाक

हार्वर्ड हेल्थ (Harvard Health) के अनुसार, सबसे पहले तो यह गलतफहमी दूर कर लीजिए कि यह सूरज की धूप से होने वाली कोई एलर्जी (Sun allergy) है। असल में, यह एक जेनेटिक यानी अनुवांशिक स्थिति है। मेडिकल साइंस की भाषा में इस अजीबोगरीब प्रतिक्रिया को ऑटोजोमल कंपेलिंग हेलियो-ऑप्थल्मिक आउटब्रेक (ACHOO) सिंड्रोम कहा जाता है। इसे फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स (Photic Sneeze Reflex) भी कहा जाता है। दुनिया भर में करीब 10 से 35 प्रतिशत लोगों को यह अजीब समस्या होती है, जिसमें अचानक तेज रोशनी आंखों पर पड़ने पर नाक में गुदगुदी होने लगती है और छींक आ जाती है।