Hypersalivation: बिना कुछ खाए भी मुंह में पानी क्यों भरने लगता है? हेल्थलाइन से समझें इसके लक्षण

लेकिन, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर यह परेशानी रोज-रोज की बन जाए, लंबे समय तक पीछा न छोड़े, या इसके साथ आपको खाना निगलने में तकलीफ, गले में दर्द या किसी और तरह की कमजोरी महसूस हो, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। यह शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी दिक्कत का इशारा हो सकता है, इसलिए वक्त रहते किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर इसकी असल वजह का पता लगाना और सही इलाज करवाना ही सबसे समझदारी भरा कदम है।