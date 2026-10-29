Lung Cancer Symptoms: पैरों और पंजों में सूजन को न करें नजरअंदाज, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बताया लंग कैंसर से भी हो सकता है संबंध

Lung Cancer Symptoms: हममें से कई लोग पैरों और पंजों की सूजन को बहुत हल्की चीज समझ लेते हैं। कभी लंबी दूरी तक पैदल चलने, ज्यादा देर तक खड़े रहने या फिर खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से पैरों में सूजन आ जाती है और हम इसे आम थकावट मानकर भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों में दिखने वाली यह सूजन किसी बीमारी का संकेत हो सकती है? पैरों और पंजों की यह सूजन कई बार फेफड़ों के कैंसर (लंग कैंसर) जैसे गंभीर खतरे से भी जुड़ी हो सकती है। इसे समय रहते पहचानना और डॉक्टर से जांच कराना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि कैसे यह सूजन लंग कैंसर से जुड़ी हुई है।