साबुन, क्रीम या ज्वेलरी लगने के बाद त्वचा पर खुजली और लाल चकत्ते पड़ते हैं? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकती Contact Dermatitis

Contact Dermatitis Prevention: क्या आपने ध्यान दिया है कि कोई नई क्रीम लगाने, नया साबुन इस्तेमाल करने या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के कुछ ही घंटों या दिनों बाद आपकी त्वचा पर खुजली, जलन और लाल चकत्ते उभर आते हैं? क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह आम एलर्जी या मामूली रैशेज नहीं, बल्कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस (Contact Dermatitis) का संकेत हो सकता है। यह त्वचा से जुड़ी एक आम समस्या है, जो किसी बाहरी चीज के सीधे संपर्क में आने से होती है। आइए जानते हैं कि यह समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है।