साबुन, क्रीम या ज्वेलरी लगने के बाद त्वचा पर खुजली और लाल चकत्ते पड़ते हैं? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकती Contact Dermatitis

साबुन, क्रीम या ज्वेलरी के इस्तेमाल के बाद होने वाली त्वचा की एलर्जी (कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस) के कारण लाल चकत्ते और खुजली की समस्या हो सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- freepik)
Contact Dermatitis Prevention: क्या आपने ध्यान दिया है कि कोई नई क्रीम लगाने, नया साबुन इस्तेमाल करने या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के कुछ ही घंटों या दिनों बाद आपकी त्वचा पर खुजली, जलन और लाल चकत्ते उभर आते हैं? क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह आम एलर्जी या मामूली रैशेज नहीं, बल्कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस (Contact Dermatitis) का संकेत हो सकता है। यह त्वचा से जुड़ी एक आम समस्या है, जो किसी बाहरी चीज के सीधे संपर्क में आने से होती है। आइए जानते हैं कि यह समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब हमारी त्वचा किसी ऐसी चीज के संपर्क में आती है जो उसे नुकसान पहुंचाती है या इम्यून सिस्टम में रिएक्शन पैदा करती है, तो त्वचा की ऊपरी सुरक्षात्मक परत छिल या कमजोर हो जाती है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है;
यदि रैशेज बहुत ज्यादा फैल जाएं, चेहरे या आंखों के आस-पास हों, रात में सोने में दिक्कत हो या त्वचा से मवाद निकलने लगे, तो तुरंत किसी स्किन स्पेशलिस्ट (डर्मेटोलॉजिस्ट) से संपर्क करें।
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