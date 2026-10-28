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Healthy Sargi Recipes for Karwa Chauth: दिनभर एनर्जेटिक रहने के लिए सरगी में क्या खाएं, हेल्थलाइन और वैरीवेल हेल्थ से जानें पनीर और फ्रूट्स के फायदे

Fruit Sargi Ideas: करवा चौथ की सरगी में क्या खाएं ताकि दिनभर एनर्जी बनी रहे? हेल्थलाइन, वैरीवेल हेल्थ और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से जानिए पनीर, दलिया और फ्रूट्स और उनके फायदे।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 28 Oct 2026, 6:30 PM IST

करवा चौथ की थाली में सजी हेल्दी सरगी, फल और ड्राई फ्रूट्स।

पौष्टिक और संतुलित सरगी आपको करवा चौथ के दिन पूरे समय सेहतमंद और ऊर्जावान रखती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Healthy Sargi Recipes for Karwa Chauth: करवा चौथ का व्रत आते ही घरों में तैयारियां जोरों पर शुरू हो जाती हैं। सुबह-सुबह खाई जाने वाली सरगी इस पूरे निर्जला व्रत की सबसे मुख्य कड़ी होती है। सोचिए, जब पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिलनी हो, तो सुबह का खाना ही वो ताकत है जो आपको शाम तक टिकने की हिम्मत देता है। इसलिए सरगी की थाली में क्या होना चाहिए, यह बहुत जरूरी सवाल है। आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन और हेल्दी ऑप्शन्स और उनके फायदों के बारे में।

करवा चौथ पर हेल्दी सरगी खाने के फायदे क्यों हैं जरूरी?

सरगी सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के लिए पेट्रोल की तरह है। अगर सुबह आप सही और पौष्टिक चीज खाती हैं, तो दिनभर चक्कर नहीं आते, एसिडिटी परेशान नहीं करती और कमजोरी महसूस नहीं होती। एक अच्छी सरगी खाने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर बना रहता है और गला भी कम सूखता है।

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सरगी में क्या खाएं; बेस्ट ऑप्शन्स और उनके सीधे फायदे

अपनी थाली में ऐसी चीजें चुनिए जो पचने में हल्की हों लेकिन पेट को लंबे समय तक भरा रखें;

  • नारियल पानी और ताजे फल- सरगी में नारियल पानी पीना या पपीता, सेब जैसे ताजे फल खाना किसी वरदान से कम नहीं है। इससे शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) नहीं होती और तुरंत ताकत मिलती है।
  • ड्राई फ्रूट्स और मेवे- हेल्थलाइन के मुताबिक, बादाम, अखरोट और मखाने खाने से शरीर को जरूरी गुड फैट्स और एनर्जी मिलती है। मुट्ठीभर मेवे खाने से दिनभर सुस्ती पास नहीं फटकती।
  • पारंपरिक फेनी या सेव- कम दूध और कम चीनी में बनी फेनी बहुत हल्की होती है और पेट को लंबे समय तक शांत रखती है।

पनीर सरगी; ताकत और एनर्जी से भरपूर

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, पनीर प्रोटीन का बहुत अच्छा खजाना है। अगर आप सरगी में पनीर से बनी कोई हल्की चीज या पनीर की भुर्जी शामिल करती हैं, तो यह आपको दिनभर तरोताजा रखेगी। पनीर में भरपूर प्रोटीन होता है जो मसल्स को ताकत देता है और जल्दी भूख का अहसास नहीं होने देता। यह ब्लड शुगर को अचानक गिरने नहीं देता, जिससे चक्कर आने या भारीपन की शिकायत नहीं होती।

पेट के लिए हल्का और पचने में आसान

दलिया हमारे घरों में हमेशा से सेहतमंद नाश्ते का राजा रहा है। सरगी के समय हल्का मीठा या नमकीन दलिया खाना पेट को बहुत सुकून देता है। वैरीवेल हेल्थ के मुताबिक, दलिया खाने के फायदे में भरपूर फाइबर होता है जो पेट को साफ रखता है और गैस या कब्ज जैसी दिक्कतों से बचाता है। यह धीरे-धीरे पचता है, जिससे शरीर को लंबे समय तक लगातार ऊर्जा मिलती रहती है और कमजोरी महसूस नहीं होती।

एकदम हल्की और पौष्टिक चॉइस

अगर सुबह-सुबह ज्यादा भारी खाना खाने का मन नहीं है, तो सिर्फ फलों और दूध से जुड़ी चीजें खाना सबसे बेस्ट है। फलों में पानी और नेचुरल फाइबर्स की मात्रा कूट-कूट कर भरी होती है, जो शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं। इससे पेट हल्का रहता है और व्रत के दौरान ब्लोटिंग (पेट फूलना) या भारीपन बिल्कुल परेशान नहीं करता।

कोई भी व्रत या परंपरा आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है। यदि किसी महिला को कोई मेडिकल परेशानी है, वह प्रेग्नेंट है या पीरियड्स के दौरान अत्यधिक कमजोरी महसूस हो रही है, तो बिना किसी हीनभावना के व्रत को मॉडिफाई (फलों या पानी के सहारे) करना चाहिए या जरूरत पड़ने पर व्रत खोल देना चाहिए।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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