Healthy Sargi Recipes for Karwa Chauth: दिनभर एनर्जेटिक रहने के लिए सरगी में क्या खाएं, हेल्थलाइन और वैरीवेल हेल्थ से जानें पनीर और फ्रूट्स के फायदे

Healthy Sargi Recipes for Karwa Chauth: करवा चौथ का व्रत आते ही घरों में तैयारियां जोरों पर शुरू हो जाती हैं। सुबह-सुबह खाई जाने वाली सरगी इस पूरे निर्जला व्रत की सबसे मुख्य कड़ी होती है। सोचिए, जब पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिलनी हो, तो सुबह का खाना ही वो ताकत है जो आपको शाम तक टिकने की हिम्मत देता है। इसलिए सरगी की थाली में क्या होना चाहिए, यह बहुत जरूरी सवाल है। आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन और हेल्दी ऑप्शन्स और उनके फायदों के बारे में।