World Stroke Day 2026: अचानक बोलने में लड़खड़ाहट या शरीर के एक तरफ कमजोरी, मेयो क्लिनिक से जानें स्ट्रोक में हर मिनट क्यों है जरूरी?

World Stroke Day: क्या आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि बैठे-बठे किसी अपने की जुबान अचानक लड़खड़ाने लगे, उसका चेहरा एक तरफ को झुक जाए या हाथ-पैर काम करना बंद कर दें? हम अक्सर इसे मामूली कमजोरी या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल साबित होती है। मेडिकल इमरजेंसी की भाषा में कहें तो यह ब्रेन स्ट्रोक का साफ इशारा है। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर मनाया जाता है। वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन (World Stroke Organization) की इस साल की थीम साफ कहती है एवरी मिनट काउंट्स (Every M1nute Counts), यानी स्ट्रोक के मामले में एक-एक सेकंड बहुत कीमती होता है। आइए जानते हैं कि स्ट्रोक क्या है और FAST फॉर्मूला क्या है?