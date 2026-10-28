Sleep Paralysis: सोते समय अचानक डर लगना और बोल न पाना, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है स्लीप पैरालिसिस का संकेत

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब हम सोते हैं, तो हमारा शरीर एक खास दौर से गुजरता है जिसे रेम (REM) स्लीप कहते हैं। इसी दौरान हमें सपने आते हैं। दिमाग हमारी मांसपेशियों को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुन्न या पैरालाइज कर देता है, ताकि हम सपने में जो भाग रहे हैं या हाथ-पैर चला रहे हैं, उसे असलियत में न करने लगें वरना खुद को चोट लगा बैठेंगे। लेकिन कई बार गड़बड़ यह होती है कि दिमाग तो नींद से बाहर आ जाता है और इंसान होश में आ जाता है, पर मांसपेशियों का वह 'सुन्न रहने वाला मोड' कुछ सेकंड या मिनटों के लिए वैसा ही रह जाता है। नतीजा यह होता है कि आप जाग चुके होते हैं, सब कुछ महसूस कर सकते हैं, पर न तो हिल-डुल सकते हैं और न ही मुंह से एक शब्द बोल पाते हैं।