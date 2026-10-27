Karwa Chauth Fasting Tips for Diabetes: डायबिटीज की मरीज हैं तो करवा चौथ व्रत रखने से पहले ब्रिटिश डायबिटीज एसोसिएशन से जान लें ये बातें

Karwa Chauth Fasting Tips: करवा चौथ का त्योहार नजदीक है और सुहागन महिलाएं इसकी तैयारियों में जुट गई हैं। प्यार और समर्पण के इस पर्व पर हर महिला व्रत रखना चाहती है। लेकिन अगर आप डायबिटीज (शुगर) या ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, तो मामला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि आपकी सेहत का भी है। डायबिटीज के मरीजों के लिए लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहना यानी बिना अन्न-जल के रहना खतरनाक साबित हो सकता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) भी यह मानती हैं कि डायबिटीज में बिना सोचे-समझे उपवास रखने से ब्लड शुगर का लेवल अचानक बहुत नीचे (हाइपोग्लाइसीमिया) या ऊपर (हाइपरग्लाइसीमिया) जा सकता है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप भी शुगर की मरीज हैं और व्रत रखना चाहती हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।