बिना चोट के त्वचा लाल हो जाती है, साइंस डायरेक्ट से जानें Erythema क्या है और इसके कारण

ब्रिटानिका (Britannica) के अनुसार, एरिथेमा कोई एक अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या का बाहरी लक्षण है। एंटीबायोटिक, पेनकिलर या कुछ अन्य दवाओं का रिएक्शन त्वचा पर सबसे पहले लाली के रूप में उभरता है। हर्पीज वायरस, गले में खराश (स्ट्रैप थ्रोअट) या अन्य संक्रामक बीमारियां त्वचा पर इस तरह के लाल चकत्ते पैदा कर सकती हैं। जब शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है, तब भी त्वचा पर बिना चोट के सूजन और लाली आ जाती है। बहुत तेज धूप (UV Rays) में ज्यादा देर रहने से सनबर्न एरिथेमा हो सकता है। किसी कीड़े के काटने या केमिकल के संपर्क में आने से स्थानीय सूजन पैदा होती है।