लैब में विकसित हुआ बिजली बनाने वाला धड़कता हार्ट टिश्यू, पेसमेकर की बैटरी पर निर्भरता घटने की उम्मीद

University of Massachusetts Amherst research: वैज्ञानिकों ने हाल ही में लैब में एक ऐसा जीवित हृदय ऊतक विकसित किया है, जो धड़कने के साथ बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है। अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के शोधकर्ताओं की ओर से की गई यह खोज चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। यह तकनीक केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि धड़कन के साथ विद्युत संकेत पैदा करके भविष्य में हृदय की गति पर नजर रखने वाले सेंसर का भी काम कर सकती है। इससे, पेसमेकर और दूसरे प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरणों के लिए बैटरी पर निर्भरता कम हो सकती है।