पुलिस की दोहरी कार्रवाई: 27 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार आरोपी के घर चल रही थी नकली घी की फैक्ट्री

राजसमंद. राजनगर थाना पुलिस ने आगामी पंचायतीराज चुनावों और 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत एक बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ छापेमारी के दौरान एक आरोपी के घर से करीब 27 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया, तो वहीं जांच में खुलासा हुआ कि उसी घर में नामी कंपनियों के नाम पर नकली घी बनाने का अवैध कारोबार भी चल रहा था। पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन में राजनगर थानाधिकारी ओंकार सिंह ने पुलिस टीम के साथ डिप्टीखेड़ा गांव में दबिश दी।पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कालूलाल गुर्जर निवासी डिप्टीखेड़ा (मुण्डोल) थाना राजनगर के कब्जे से 26 किलो 986 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। आरोपी के खिलाफ राजनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आगे का अनुसंधान कुंवारिया थानाधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित कर रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम ने सभी संदिग्ध उत्पादों के नमूने (सैंपल) लेकर एफएसएल जांच के लिए भिजवा दिए हैं और मौके से घी निर्माण व पैकिंग की सारी सामग्री जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।