Shamonda Virus Explained: फ्रांस में पहली बार इंसान में कैसे पहुंचा शामोन्डा वायरस, WHO और ECDC से जानें फैलने का तरीका

गाय-भैंसों में पाया जाने वाला यह वायरस आखिर इंसानों तक कैसे पहुंचा- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Shamonda Virus Transmission: आजकल फ्रांस से आई एक खबर हर जगह छाई हुई है। वहां एक मरीज में शामोन्डा वायरस नाम का संक्रमण मिला है। बड़ी बात यह है कि दुनिया में पहली बार यह वायरस किसी इंसान के शरीर में देखा गया है, क्योंकि इससे पहले इसे सिर्फ मवेशियों (गाय-भैंसों) में ही पाया जाता था। अब सवाल उठता है कि क्या यह कोई नई मुसीबत है? क्या इससे हमें और हमारे परिवार को डरने की जरूरत है? आइए समझते हैं कि ये वायरस क्या है, कैसे फैलता है और इंसान में कैसे पंहुच सकता है।
शामोन्डा वायरस मुख्य रूप से एक पशु जनित (animal-borne) वायरस है, जो ऑर्थोबून्यावायरस परिवार से ताल्लुक रखता है। 1960 के दशक में सबसे पहले इसकी पहचान नाइजीरिया में मवेशियों के अंदर की गई थी। तब से लेकर अब तक यह मवेशियों, गायों, भेड़ों और घोड़ों में ही पाया जाता रहा है। लेकिन इस साल गर्मियों के दौरान यूरोप के कई देशों में यह मवेशियों के बीच तेजी से फैला। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों और यूरोपीय रोग रोकथाम और नियंत्रण केंद्र (ECDC) के मुताबिक, जिस मरीज में यह संक्रमण मिला, वह पहले से ही किसी अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसकी इम्युनिटी बेहद कमजोर (immunocompromised) थी। शुरुआती जांच में यह माना जा रहा है कि यह संक्रमण किसी कीट (बाइटिंग मिड्ज यानी छोटी मक्खी या मच्छरनुमा कीट) के काटने से इंसान के शरीर में पहुंचा है। हालांकि, वैज्ञानिक अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस वायरस की वजह से ही मरीज की मौत हुई या यह बीमारी पहले से शरीर में मौजूद कमजोरियों पर भारी पड़ गई।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम जनता को इस वायरस से डरने की जरूरत है? WHO और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों का कहना है कि फिलहाल आम लोगों के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि शामोन्डा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित कीटों के काटने या मवेशियों के संपर्क से जुड़ा मामला है। यह फ्लू या कोविड की तरह हवा या पास बैठने से फैलने वाली बीमारी नहीं है।
इंसानों में इसका केवल एक ही मामला सामने आया है, इसलिए इंसानों पर इसके लक्षणों का पूरा डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, मवेशियों (गाय-बैलों) में इस वायरस के दिखने पर तेज बुखार, सुस्ती, दूध उत्पादन में भारी गिरावट (लगभग 75% तक कमी) और प्रजनन से जुड़ी समस्याएं देखी जाती हैं। इंसान के मामले में मरीज पहले से ही गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती और बेहद कमजोर था, इसलिए इसके विशिष्ट मानवीय लक्षणों पर अभी डॉक्टर और वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं।
फिलहाल शामोन्डा वायरस के लिए इंसानों या जानवरों के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यह पहला मामला है, इसलिए इसके इलाज के लिए कोई एंटीवायरल दवा भी फिक्स नहीं है। डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीमें इस बात की गहराई से जांच कर रही हैं कि वायरस ने शरीर में किस तरह से असर डाला ताकि भविष्य के लिए पुख्ता दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकें।
फ्रांस में सामने आया शामोन्डा वायरस का यह मामला बेशक मेडिकल इतिहास में अनोखा है, क्योंकि आज तक यह सिर्फ जानवरों तक ही सीमित था। लेकिन याद रखिए, दुर्लभ (Rare) और खतरनाक महामारी (Pandemic) में बहुत बड़ा फर्क होता है। यह वायरस किसी हवा या इंसान से इंसान के जरिए नहीं फैल रहा है, और इसका शिकार हुआ व्यक्ति पहले से ही बेहद गंभीर और कमजोर सेहत से जूझ रहा था।
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