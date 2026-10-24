Shamonda Virus Explained: फ्रांस में पहली बार इंसान में कैसे पहुंचा शामोन्डा वायरस, WHO और ECDC से जानें फैलने का तरीका

शामोन्डा वायरस मुख्य रूप से एक पशु जनित (animal-borne) वायरस है, जो ऑर्थोबून्यावायरस परिवार से ताल्लुक रखता है। 1960 के दशक में सबसे पहले इसकी पहचान नाइजीरिया में मवेशियों के अंदर की गई थी। तब से लेकर अब तक यह मवेशियों, गायों, भेड़ों और घोड़ों में ही पाया जाता रहा है। लेकिन इस साल गर्मियों के दौरान यूरोप के कई देशों में यह मवेशियों के बीच तेजी से फैला। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों और यूरोपीय रोग रोकथाम और नियंत्रण केंद्र (ECDC) के मुताबिक, जिस मरीज में यह संक्रमण मिला, वह पहले से ही किसी अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसकी इम्युनिटी बेहद कमजोर (immunocompromised) थी। शुरुआती जांच में यह माना जा रहा है कि यह संक्रमण किसी कीट (बाइटिंग मिड्ज यानी छोटी मक्खी या मच्छरनुमा कीट) के काटने से इंसान के शरीर में पहुंचा है। हालांकि, वैज्ञानिक अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस वायरस की वजह से ही मरीज की मौत हुई या यह बीमारी पहले से शरीर में मौजूद कमजोरियों पर भारी पड़ गई।