Beau’s Lines: नाखूनों पर दिखने वाली आड़ी लकीरें हो सकती हैं बीमारी का संकेत, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें क्या हैं ब्यूज लाइन्स

Beau’s Lines Symptoms: सुबह ऑफिस जाने के लिए टाई बांधते वक्त या लैपटॉप पर टाइप करते अचानक अगर आपकी नजर अपने नाखूनों पर पड़े और आपको उस पर आड़े गड्ढे या खुरदरी लाइनें दिखाई दें, तो इसे मामूली समझकर नजरअंदाज बिल्कुल न करें। ये निशान कोई आम कमजोरी या मामूली खरोंच नहीं हैं, बल्कि मेडिकल भाषा में इन्हें ‘ब्यूज लाइन्स’ (Beau's lines) कहा जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर के छोटे-छोटे संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमारे नाखून इस बात का खुला आईना होते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जब शरीर पर कोई गंभीर अंदरूनी दबाव या बीमारी आती है, तो वह सबसे पहले हमारी ग्रोथ रोककर इन लाइनों के ज़रिए अपना हाल बयां करता है।