Erythromelalgia: हाथ-पैरों में जलन, लालिमा और गर्माहट को न करें नजरअंदाज, dermnet से जानें एरिथ्रोमेलाल्जिया के लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, इस समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए साधारण दिनचर्या भी किसी चुनौती से कम नहीं होती। सुबह सोकर उठने के बाद पैरों पर वजन डालते ही तीव्र चुभन शुरू हो जाती है। ऑफिस जाने के लिए बंद जूते पहनना नामुमकिन सा हो जाता है क्योंकि पैरों का तापमान बढ़ते ही खाल फटने जैसी तेज पीड़ा और खिंचाव महसूस होने लगता है। कई बार लोग राहत पाने के लिए अपने हाथों या पैरों को ठंडे पानी में डुबोकर रखते हैं, लेकिन यह राहत भी त्वचा को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है। शाम ढलते-ढलते या रात के वक्त जब शरीर का तापमान प्राकृतिक रूप से बदलता है, तब ये दौरे (Flares) और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, जिससे रातों की नींद पूरी तरह उड़ जाती है।