Trichiasis: आंखों में बार-बार चुभन, लालिमा और पानी आने की वजह गलत दिशा में बढ़ रहीं पलकें तो नहीं, AAO से जानें

Trichiasis Cause: अक्सर हम आंखों में होने वाली जलन, लालीपन या पानी बहने की समस्या को सामान्य थकान, कम नींद या प्रदूषण मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। घंटों कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना या मोबाइल चलाना इसका आम कारण माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन सबका कारण आपकी अपनी पलकें भी हो सकती हैं? अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थलमोलॉजी (AAO) के मुताबिक, आंखों से जुड़ी कई परेशानियों के पीछे ट्रिकियासिस (Trichiasis) नाम की एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जिसमें पलकों के बाल बाहर की ओर बढ़ने के बजाय अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं।