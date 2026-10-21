Angular Cheilitis: होंठों के कोनों पर बार-बार पड़ रही हैं दरारें? NCBI ने बताया विटामिन की कमी या इंफेक्शन हो सकता है कारण

Angular Cheilitis Cause: आपने देखा होगा कि कई बार हमारे होंठ के कोने फटने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है या पानी की कमी होगी, इसलिए लिप बाम या वैसलीन लगाकर बात टाल देते हैं। लेकिन अगर आपके होंठों के कोने बार-बार वहीं से फट रहे हैं और ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो मामला कुछ और भी हो सकता है, हर बार इसको हल्के में लेने की जरुरत नहीं है। इसे एंगुलर चिलाइटिस (Angular Cheilitis) कहा जाता है। यह होंठों के कोनों का एक तरह का इंफेक्शन या शरीर में किसी जरूरी चीज की कमी का नतीजा है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।