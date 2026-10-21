Eye Rubbing Habit: आंख मलने पर सुकून क्यों मिलता है, हेल्थलाइन से जानिए इस आदत के क्या नुकसान हो सकते हैं

Eye Rubbing Habit Effect: क्या आप भी सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले अपनी आंखें मलते हैं? या फिर दिनभर स्क्रीन के सामने बैठते-बैठते जब थकावट होती है, तो आंखों को जोर से मसलने में एक अजीब सा सुकून मिलता है? सच तो यह है कि हममें से ज्यादातर लोग ऐसा अनजाने में ही कर बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अनजानी सी आदत आपकी आंखों की नाजुक पुतली (कॉर्निया) को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है? आइए समझते हैं कि आंखें मलने की यह आदत कब तक सामान्य है और कब यह आपकी आंखों के लिए एक गंभीर रेड फ्लैग बन जाती है।