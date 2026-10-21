21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Eye Rubbing Habit: आंख मलने पर सुकून क्यों मिलता है, हेल्थलाइन से जानिए इस आदत के क्या नुकसान हो सकते हैं

Eye Rubbing Habit Effect: सुबह उठते ही आंखें मलने की आदत आपकी रोशनी के लिए सही नहीं है। साइंस डायरेक्ट और हेल्थलाइन से जानिए इसके गंभीर नुकसान, केराटोकोनस का खतरा और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Oct 21, 2026

A person gently holding their hand near tired eyes to avoid the dangerous habit of eye rubbing

अपनी आंखों को रगड़ने की इच्छा से बचें, यह आम आदत समय के साथ कॉर्निया को गंभीर नुकसान और दृष्टि संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Eye Rubbing Habit Effect: क्या आप भी सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले अपनी आंखें मलते हैं? या फिर दिनभर स्क्रीन के सामने बैठते-बैठते जब थकावट होती है, तो आंखों को जोर से मसलने में एक अजीब सा सुकून मिलता है? सच तो यह है कि हममें से ज्यादातर लोग ऐसा अनजाने में ही कर बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अनजानी सी आदत आपकी आंखों की नाजुक पुतली (कॉर्निया) को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है? आइए समझते हैं कि आंखें मलने की यह आदत कब तक सामान्य है और कब यह आपकी आंखों के लिए एक गंभीर रेड फ्लैग बन जाती है।

आंखें मलने पर आखिर सुकून क्यों मिलता है?

साइंसडायरेक्ट के मुताबिक, जब हम अपनी आंखें मलते हैं, तो आंख के गोलक (आंखों की पुतली) पर हल्का दबाव पड़ता है। इस दबाव से 'ओकुलोकार्डिएक रिफ्लेक्स' (Oculocardiac reflex) सक्रिय होता है, जो हमारी दिल की धड़कन को थोड़ा धीमा कर देता है और वेगस नर्व को शांत करता है। इसी वजह से आंखें मसलते ही हमें तुरंत एक सुखद और राहत भरा अहसास होता है। इसके अलावा, आंखें मलने से आंसुओं की ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे सूखी आंखों को नमी मिलती है और अंदर फंसी धूल-मिट्टी बाहर निकलने लगती है। लेकिन यही तात्कालिक राहत आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है।

आंखें मलने से क्या-क्या खतरे हो सकते हैं?

हेल्थलाइन के अनुसार, आंखें बहुत ही नाजुक ऊतकों (tissues) से बनी होती हैं। बार-बार और जोर-जोर से आंखें मलने से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं;

  • केराटोकोनस (Keratoconus)- यह सबसे बड़ा खतरा है। लगातार दबाव पड़ने से आपकी आंख का पारदर्शी सामने का हिस्सा (कॉर्निया) पतला होने लगता है और धीरे-धीरे एक पतंग या शंकु (cone) के आकार में बाहर की ओर उभर जाता है। इससे धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और चश्मे का नंबर तेजी से बदलता है।
  • आंखों में संक्रमण (Infections)- हमारे हाथों में अनगिनत बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। जब हम बिना हाथ धोए आंखें मलते हैं, तो कंजंक्टिवाइटिस (आंख आना) जैसी बीमारियां आसानी से फैल जाती हैं।
  • कॉर्निया पर खरोंच (Corneal Abrasion)- अगर आंख में धूल या पलक का बाल फंसा है और आप आंख मसल देते हैं, तो वह कण कॉर्निया को छील सकता है, जिससे तेज दर्द और पानी आने की समस्या होती है।
  • काला मोतिया (Glaucoma) का जोखिम- आंख मसलने से आंख के अंदर का दबाव (IOP) अचानक बहुत बढ़ जाता है। जिन लोगों को पहले से काला मोतिया है, उनकी ऑप्टिक नर्व को इससे भारी नुकसान पहुंच सकता है।

कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

अगर आंखें मलने की आदत के साथ-साथ आपको नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें और तुरंत किसी नेत्र विशेषज्ञ (Ophthalmologist) से संपर्क करें;

  • अचानक धुंधला दिखाई देना।
  • तेज दर्द और लगातार पानी बहना।
  • तेज धूप या कमरे की रोशनी में आंखें न खोल पाना।
  • आंखों के सामने तैरती हुई आकृतियां महसूस होना।

इस आदत को कैसे रोकें?

  • जब भी आंख मलने का मन करे, आर्टिफिशियल टियर्स (सैलिन आई ड्रॉप्स) का इस्तेमाल करें ताकि आंखों की जलन शांत हो सके।
  • एलर्जी की समस्या हो तो ठंडे पानी की पट्टी या आइस पैक से आंखों की सिकाई करें।
  • हर 20 मिनट की स्क्रीन टाइम के बाद 20 फीट दूर रखी किसी चीज को 20 सेकंड तक देखें।

Navratri Hydration: व्रत के दौरान खुद को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएं, NHS और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

ये भी पढ़ें
A person drinking fresh coconut water during Navratri fasting in a clean home environment
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

21 Oct 2026 07:02 am

Hindi News / Health / Eye Rubbing Habit: आंख मलने पर सुकून क्यों मिलता है, हेल्थलाइन से जानिए इस आदत के क्या नुकसान हो सकते हैं

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Continuous Glucose Monitor: ग्लूकोज सेंसर क्या होता है? NIDDK से जानिए इसे लगाने से क्या फायदा होता है

Continuous Glucose Monitor (CGM) सेंसर को स्मार्टफोन ऐप के साथ स्कैन करके ब्लड शुगर चेक करते हुए व्यक्ति।
स्वास्थ्य

Teeth Braces: टेढ़े-मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए कैसे काम करते हैं ब्रेसेज? AAO से जानें इसको लगवाने से पहले जरुरी बातेें

Patient smiling after getting metal teeth braces for alignment correction
स्वास्थ्य

Animal and Human Bites: इंसान के काटने पर भी हो सकता है इंफेक्शन, NHS से जानें की तुरंत क्या उपाय अपनाने चाहिए

A close-up image of a person cleaning a hand bite injury
स्वास्थ्य

रात को पैर दर्द से उठकर रोने लगता है बच्चा? मेयो क्लिनिक से जानें क्या है Growing Pains और कब चिंता करें

A child holding leg in pain at night with mother comforting him growing pains concept
स्वास्थ्य

World Osteoporosis Day 2026: मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ज्यादा दिखता है इसका असर, मेयो क्लिनिक से जानें ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण

World Osteoporosis Day
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.