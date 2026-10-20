Animal and Human Bites: इंसान के काटने पर भी हो सकता है इंफेक्शन, NHS से जानें की तुरंत क्या उपाय अपनाने चाहिए

Animal and Human Bites: लड़ाई-झगड़े या गुस्से में किसी का हाथ या उंगली काट लेना, फिल्मों या असल जिंदगी में ये नजारा आम लग सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अरे! थोड़ी सी तो लगी है, इसमें कौन सा डॉक्टर के पास जाना। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो यह लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, इंसान का मुंह बैक्टीरिया का एक बड़ा गढ़ होता है। जब कोई इंसान काटता है, तो उसके मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया त्वचा को चीरकर सीधे खून और ऊतकों (tissues) तक पहुंच जाते हैं। सही समय पर प्राथमिक उपचार और डॉक्टरी इलाज न मिले, तो यह मामूली सी चोट भी गंभीर रूप ले सकती है। आइए समझते हैं कि इंसानी बाइट भी खतरनाक क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और आपातकालीन स्थिति में आपको तुरंत कौन से कदम उठाने चाहिए।